Békéscsabán utcára viszik az irodalmat a könyvhéten

Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók és gyermekprogramok is várják a könyvimádókat a jubileumi könyvhéten Békéscsabán – derült ki az esemény megnyitóünnepségén. Megtudtuk, az olvasók több íróval találkozhatnak személyesen a következő napokban.

A 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok megnyitóját szerdán tartották a békéscsabai Főtéren. Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár igazgatója elmondta, a könyvhét immár kilenc évtizedes töretlensége megmutatja számára, hogy igenis szüksége van erre a rendezvényre a lakosságnak, hiszen kevés olyan program létezik, ami ilyen hosszú múlttal rendelkezik.

Az idei programokról kifejtette, a hagyományokhoz híven többek közt író-olvasó találkozókkal és könyvbemutatókkal várják az érdeklődőket. Beszámolójából kiderült, Supka Géza magyar régész, művészettörténész, író, újságíró és az ünnepi könyvhét kezdeményezője 1929-ben úgy képzelte el az eseményt, hogy a város egy csendes, de jellegzetes, szép épületekkel körülvett terén tartsák meg ezeket a napokat, amely most valóra válhatott a Főtérre való kitelepüléssel.

Hozzátette, az irodalmat oly módon igyekeztek a járókelők közé csempészni, hogy pavilonjaikban csabai könyvesboltok és intézmények elmúlt évi terméseit mutatják be nekik. Elárulta, a jubileumi ünnepségre több, mint 300 új könyv jelent meg, ezenfelül jelen vannak a Munkácsy múzeum, a levéltár, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének és helyi írók kiadványai is.

Érdekességként említette Rakonczás Szilvia, hogy dr. Köteles Lajos történész, Bódia Miklósné life-coach és Péter Erika Békés Megyei Príma Díjas író is dedikál az olvasóknak. A Főtéren pedig meséket hallgathatnak az óvodások. A megnyitón fellépett egy kolumbiai énekegyüttes is.

Bauer Barbara etyeki író köszöntőjében elhangzott, az ünnepi könyvhét színes kavalkád szerte az országban, amelynek lényege az olvasás örömének átadása. Véleménye szerint ezekben a napokban a kortárs irodalomnál sokkal többet ünneplünk, hiszen kedvez a felnőtt és gyermek olvasóknak, akik a kötetek által kiszabadulhatnak a hétköznapokból, és olyan élményeket szerezhetnek általuk, amikre talán egy emberöltő is kevés. Megemlítette többek közt a kiadókat, könyvterjesztőket, könyvtárosokat, irodalomtanárokat, szerkesztőket és könyvborító-készítőket is, akiknek köszönhető, hogy ilyen örömforrása lehet az életünknek. Beszédéből kiderült, már nem csak itt született férje által kötődik Békéscsabához. Itt játszódik Vakrepülés című regényének fele és A leggazdagabb árva története is.

A megnyitó napján Ván Hajnalka művészettörténész elmondta, a Munkácsy múzeum kiadványának, a Jankay-Kolozsváry-Tevan gyűjtemény szerzőjeként dedikálásra érkezett a Főtérre. Kötetéről kifejtette, hogy a múzeum egy egységét takarja és egy évvel ezelőtt született meg benne a gondolat, miszerint belevág elkészítésébe. Hozzátette, bár kiállítási katalógusokba írt már, ez az első önálló kötete. A gyűjteménybe mintegy tíz művész tartozik, akiknek életművét 14 részben forrás értékűen taglalja.