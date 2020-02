Utcanevek: eltörlik a kommunista múltat

A nagyszénási önkormányzathoz is érkezett észrevétel, hogy vannak még olyan utcanevek, amelyeket a szabályozás szerint meg kell változtatni. A Békés Megyei Kormányhivatalnál elmondták, a vonatkozó jogszabály értelmében önkormányzati feladat a közterületek, önkormányzati tulajdonú közintézmények elnevezése. A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt a települési önkormányzatoknak a feladat elvégzéséhez, ugyanakkor a központi címregiszter alapján ellenőrzi is az utcák elnevezését.

A Békés Megyei Kormányhivatal tavaly tizenhat települési önkormányzat esetében tizenöt utca átnevezésére figyelmeztetett, nyolc alkalommal megfontolásra javasolta a közterület átnevezését, míg négy ízben az MTA megkeresését ajánlotta a helyzet tisztázása érdekében. Minden önkormányzat intézkedett az átnevezésről, egy esetben még folyamatban van az eljárás. A kormányhivatalnál hangsúlyozták, hogy a közterületek nevének változása miatt szükséges okmányok, igazolványok cseréje, engedélyek módosítása illetékmentes, így az nem jár többletkiadással a lakosság, illetve a vállalkozások számára.

Nagyszénáson a Partizán és a Ságvári Endre utcák neveit kell megváltoztatni. Mivel az utóbbi utcát a szénásiak a Gádoros felé vezető útként is nevezik, ezért a többség úgy döntött, a folytatásban legyen Gádorosi út. A Partizán utca új nevére Nyemcsok János polgármester olyan ajánlást tett a minap tartott közmeghallgatáson, amivel a település tiszteleghet egykori pedagógusa emléke előtt. Javasolta, viselje a jövőben Zombai Ádám nevét az említett utca.

– Tanítónk 1933 és 1953 között iskolaigazgató is volt. A lakosság elfogadta az ajánlást – tette hozzá a polgármester. A közmeghallgatáson kérdésként merült fel, hogy a Czabán Samu utcában élők számítsanak-e névváltoztatásra. Azt már Füvesi Gábor jegyző tette hozzá, az MTA véleményét Czabán Samuval kapcsolatban kikérték. Az nem tartalmaz olyan megállapítást, hogy közterület ne viselhetné a nevét.

– A Békés Megyei Kormányhivatal csak a Partizán és a Ságvári Endre utcák elnevezésének megváltoztatására kötelezte az önkormányzatot. Az ott élőknek segítünk a szükséges dokumentumok cseréjében. Az egyedi ügyek (bankok, biztosítók, mobilszolgáltatók) esetében pedig a testületi határozatokról készült kivonatokat adjuk az érintetteknek az ügyintézéshez – mondta el a közmeghallgatás résztvevőinek a jegyző.

Mezőgyánban, a településhez tartozó Nagygyantén megváltoztatták egy utca elnevezését: azok, akik eddig a Hámán Kató utcában laktak, ezentúl a Gróf Tisza István utcában élnek. Dani Attila polgármester elmondta, az utcabeliek egy lakossági fórumon döntöttek arról, mire változtassák meg a Hámán Kató utca nevét, azt ugyanis jogszabályi kötelezettség miatt módosítani kellett.

A megyeszékhelyen is átkereszteltek

Békéscsabán évekkel ezelőtt megváltoztatták több közterület elnevezését is: például ekkor vált a gerlai Marx tér Wenckheim Károly térré, a vasútállomás közeli 1919-esek tere Boczkó Dániel térré, a kórházhoz közeli Peter Jilemniczky utca Dedinszky Gyula utcává, a jaminai Sziklai utca pedig Pataky László utcává. Tavaly a városi közgyűlés ülésén felmerült, hogy szükséges módosítani a jaminai Gorkij utca elnevezését is, de arról, hogy mi legyen, egyelőre nem döntöttek. Azon az ülésen viszont határoztak arról: a Károlyi Mihály utca Károlyi utcává válik. Arról is döntöttek, hogy a Botyánszki Pálné utca és a Lipták András utca elnevezésén egyelőre nem módosítanak.