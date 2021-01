Ünnepi fényben úszik a gyomaendrődi Szabó család otthona

Öt éve már annak, hogy a gyomaendrődi Szabó család úgy döntött, fénybe öltözteti otthonát. Karácsonykor a családi ház szinte minden négyzetméterére kerül egy-egy figura, égősor.

– Kívül belül feldíszítjük az otthonunkat, ilyenkor az évek alatt összegyűjtött égősorok, hóember, diótörő, rénszarvas és fenyőfa figurák is kikerülnek az udvarunkra – avatott be minket Szabóné Vaszkó Éva. De a Szabó családnál nem csak az udvar, hanem a ház előtti fák is fényben úsznak. – Az utcán van négy tujánk és azokat is körbe csavartuk egy-egy égősorral. A meleg és a hideg fehér fényeket szeretem a legjobban, színes égőink nincsenek is, csak a figurák adnak némi színt a dekorációnak. Még a lányom ötlete volt, hogy öltöztessük be kívül-belül a házat karácsonyi fényekkel, díszekkel, és mára már egyfajta látványosság lettünk a városban. Jó látni azt, ahogy gyerekeknek és a felnőtteknek is felcsillan a szeme, mosolyra húzódik a szája az ünnepi díszbe öltözött otthonunk látványától – fogalmazott Éva, aki a helyi katolikus iskolában tanít immár harminc éve.

Hozzátette, karácsony közeledtével tanítványai is gyakran kérdezik, milyen lesz idén a dekoráció. – Ugyanis minden évben készülök valami újdonsággal, ezúttal például egy kéményből kijövő Mikulást rendeltem, amit a tanítványaim is láthattak már, hiszen valamennyien eljöttek hozzánk az ünnepek alatt – osztotta meg velünk. Mint megtudtuk, körülbelül két hétbe telik mire Éva és férje végeznek a díszítéssel, és miután minden a helyére került, beállítják az időzítőt. – Délután négy órakor kapcsol be a világítás és közben szól a karácsonyi zene egészen nyolc óráig – fűzte hozzá.

És bár a Szabó család háza egy mellékutcában található, így is sokan útba ejtik őket, vannak akik többször megnézik a helyi látványosságot. – Nagyon különleges helyet foglal el a szívemben ez az ünnep, ami a szeretetet, a családi együttléteket jelenti a számomra. Sajnos a pandémiás helyzet sok mindent felülírt, viszont amikor látom, milyen boldoggá teszem a járókelőket, az most is éppolyan nagy örömmel tölti be a szívem – árulta el a díszes otthon büszke tulajdonosa.