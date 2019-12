Újratervezik a Lencsési-lakótelep és a Kétegyházi út összekötését

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert támogatást arra, hogy összekössék a két városrészt, a Lencsési-lakótelepet és a Kétegyházi utat. A munkálatokra 693 millió forint áll rendelkezésre, azonban a közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat is több mint 1 milliárd forintról szólt, a város pedig nem vállalta be saját forrásból a szükséges 364 millió forint biztosítását.

Ezért döntöttek most úgy: újratervezik a fejlesztést, hogy beleférhessenek a nagyjából 700 millió forintos keretbe. Vannak olyan elemek, amik ezúttal elmaradnak, viszont akadnak olyanok is, amik a korábbiakhoz képest újdonságot jelentenek. A városfejlesztési cég olyan javaslatot tett a képviselő-testület elé, hogy a Lencsési és a Kétegyházi út összekötése az eredetileg tervezett módon részben megvalósulhasson és bármikor folytatódhasson, ha a kellő forrás rendelkezésre áll.

A mostani elképzelések szerint az Építők útját a Kétegyházi úttól kezdődően korszerűsítenék és megépítenék a Csányi utca végéig, 877 méteren. A Csányi utca, Építők útja és Arany János utca közötti, 430 méteres szakaszát a jelenlegi 4 méterről 5,45 méterre szélesítenék úgy, hogy az mindkét oldalon 1–1 méteres útpadkát kapna, itt kerékpáros nyomot szintén kijelölnének. Viszont elmaradna az Építők útja, Csányi utca és Lencsési út közötti megépítése, összesen 957 méteren.

Részben korszerűsítenék a Lencsési út burkolatát a Corvin–Bánát utcai kereszteződéstől nagyjából a Pipacs és a Sás köz vonaláig, valamint rendbe tennék az egyirányúvá vált Ilosvai utcát. Kerékpáros nyomot – sárga bicikliket – festenének fel mindkét irányban az Ilosvai utcában és az Erdélyi soron a Szőlő utcáig, továbbá biztonságosabbá tennék a gyalogosok és a biciklisek számára az átkelést a Lencsési út és az Ilosvai utca sarkán.

Két éven belül megvalósulhat

A városi közgyűlés elé került előterjesztés szerint az eredeti terveket némileg át kell dolgozni, újabb közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, legkésőbb 2020. május 31-ig.

A beruházást pedig a hatályos szerződés szerint 2021. augusztus 31-ig kell megvalósítani. Fontos, hogy az újratervezés ellenére is megmaradnak azok a számok, amiket Békéscsaba anno vállalt, tehát megépítenek és felújítanak annyi közutat, kialakítanak legalább annyi kerékpárforgalmi létesítményt, amire pénzt kért a város. Bár most elmarad az Építők útja megépítése a Csányi utca és a Lencsési út között, erre a Modern Váro­sok Program keretében sort keríthetnek, erről voltak egyeztetések is.