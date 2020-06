Újranyitnak Békés megye könyvtárai

Folyamatosan nyitnak újra a könyvtárak Békés megyében is. A korábbi menetrend egyelőre sehol nem állt helyre, mindenütt kérik a maszk viselését, a kézfertőtlenítő használatát, illetve a védőtávolságokra is ügyelnek. A visszavitt könyveket pedig legalább három napig karanténba kerülnek.

Békéscsabán a megyei könyvtár korlátozott szolgáltatásokkal nyitott újra. Rakonczás Szilvia igazgató elmondta, visszaveszik a korábban kiadott könyveket, valamint ismét van lehetőség személyesen kölcsönözni, válogatni a polcoknál a kötetek között. Ám arra, hogy a bibliotékában órákat időzzenek a látogatók és újságot olvassanak, egyelőre nincs mód. A szabadtéri könyvtári szolgáltatás, a Lapozgató továbbra is elérhető időjárástól függően a Jókai színház előtt.

A bibliotéka egyelőre csak 16 óráig van nyitva. A visszavett könyveket nem fertőtlenítik, viszont három napra mondhatni karanténba kerülnek a kötetek, csak utána kölcsönözhetők ki ismét.

Rakonczás Szilvia elmondta, a koronavírus-járvány időszakát arra használták fel, hogy egyedi azonosító rendszert vezessenek be, emiatt egyébként be kellett volna zárnia az intézménynek. Ez a rendszer az önkiszolgáló kölcsönzésre is lehetőséget ad. Ugyanakkor marad a személyes kapcsolat is, továbbra is mindenben segítenek az érdeklődőknek a megyei könyvár munkatársai.

Gyulán június 22-től, hétfőtől a Mogyoróssy János Városi Könyvtár és a Gyulavári fiókkönyvtár szolgáltatási korlátozások nélkül látogatható válik – tudtuk meg Dézsi János igazgatótól. Az említett időponttól lehetőség nyílik a polcokról önállóan válogatni és helyben olvasni is. A Törökzugi fiókkönyvtárban mindez már június 19-től elérhető lesz. A maszkok és a kézfertőtlenítő használata – a rendelkezés visszavonásáig – minden egységükben kötelező.

Jelenleg egyébként még korlátozott szolgáltatásokkal működik a gyulai bibliotéka. Az olvasók visszavihetik a könyveket, amelyek ezt követően 72 órás karanténba kerülnek, addig nem kölcsönözhetők. Könyvet kölcsönözni ugyancsak lehet, de előzetes előzetes igényleadást javasolnak emailben, vagy telefonon, illetve célszerű időpontot egyeztetni. A szolgáltatások közül a beiratkozás, a regisztráció érvényesítése, tájékoztatás kérése katalógusból, valamint fénymásolás, nyomtatás, szkennelés egyaránt elérhető.

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója, Buzai Csaba elmondta, az elmúlt időszakban leltároztak, és aki igényelte, annak házhoz is vitték a kikölcsönzött könyvet. Ezt a folytatásban is elvégzik. Miután hétfőn minden részleg kinyitott, arra kérnek mindenkit, a kézfertőtlenítőt használják, és tartsák be a 1,5 méter távolságot. A dolgozók rendszeresen fertőtlenítenek, szellőztetnek, a visszahozott könyveket háromnapos karanténba helyezik.

Szarvason a könyvtárban is újraindul az élet – adta hírül Babák Mihály polgármester. A városvezető által közzétett, az intézmény oldalán is megtalálható tájékoztatóból kiderült, hétfőtől teljes nyitvatartással és a megszokott szolgáltatásokkal várja olvasóit a könyvtár. Internet- és számítógép használat egyelőre nem lehetséges, de az irodai szolgáltatások – például fénymásolás, nyomtatás – a könyvtárosok segítségével igénybe vehetőek.

Sarkadon a városi könyvtár kedden nyitott ki ismét, átmeneti nyitvatartással és rendkívüli szabályokkal. Egy látogató legfeljebb egy órát tartózkodhat a bibliotékában, valamint a számítógépes részleget egyszerre csak ketten vehetik igénybe.

Füzesgyarmaton a városi könyvtár, két hete részben megnyitotta kapuit: előzetes bejelentkezés után, időpontot foglalva, egyedileg biztosítanak az olvasóknak kölcsönzési lehetőséget. Koncz Imre polgármester elmondta, amint az üzemeltetéssel kapcsolatos pontos szabályozást megismerik, a lehető leghamarabb megnyitják a látogatók számára a könyvtárt.

Körösladányban a könyvtár még nem nyitott ki – tudtuk meg a város polgármesterétől. Kardos Károly elmondta, jelenleg a pontos szabályozásokat, és ajánlásokat tanulmányozzák, de amint tisztázódik, hogy milyen formában, illetve körülmények közt üzemeltethetik az intézményt, úgy késlekedés nélkül intézkednek annak újranyitásáról.

A gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár is újra megnyitja kapuit látogatói előtt – tájékoztatta a lakosságot Toldi Balázs polgármester. Kérik az olvasóktól az egymástól való megfelelő távolságtartást is. Fontos információ, hogy egy látogatóra maximum 15 percet tudnak fordítani, és csak az kölcsönözhet, aki minden dokumentumot visszavitt, a helyben használat pedig továbbra sem megengedett.

Mezőberényben a korábban említett előírások mellett hétfőn újranyitott a könyvtár. Könyvek visszavitelére, kölcsönzésére, nyomtatásra, illetve előzetes telefonos igénylés alapján könyvcsomagok kölcsönzésére egyaránt lehetőség nyílik. A beiratkozás és az olvasójegy meghosszabbítása július 31-ig ingyenes. „Könyvmadár” szolgáltatásukat továbbra is igénybe vehetik az érdeklődők, amennyiben nem kívánnak személyesen elmenni a könyvtárba, de szeretnének könyvet kölcsönözni.

Mezőkovácsházán kedden nyitották ki újra a könyvtárt. Albertus László igazgató elmondta, első látogatójuk egy nyugdíjas könyvtáros, Elekiné Macsányi Melinda volt, aki kölcsönzött és újságokat olvasgatott.

– Mindenkiben van egy kis távolságtartás, ami nem baj. Kell az óvatosság. Mi igyekszünk minden óvintézkedést betartatni. Nyitva van az udvari játszótér, kondi parkunk, ahol szintén végzünk fertőtlenítést. Pénteken az olvasókör összejövetelét akkor rendezzük meg, ha az időjárás ebben partner lesz. Szabadtéri programunkkal a szezont lezárjuk – tette hozzá az igazgató.