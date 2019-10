Újraélik a hagyományokat

Megkezdődött a Tarhos 2020 értékmentő projekt csütörtökön délután a helyi zenepavilonban. A hagyományok újraélesztését szolgáló program részeként világhírű zenészek is felléptek. Simándy Józsefné, a legendás Simándy József operaénekes, hazánk egyik leghíresebb tenoristájának özvegye is részt vett az eseményen.

A férjem, Simándy József 1984 július 1-én énekelt a tarhosi zenepavilonban Kodály Psalmus Hungaricusát – elevenítette fel tarhosi élményüket Simándy Józsefné Judit asszony a kérdésünkre csütörtökön délután. Mint elmondta, bár megfakultak az élmények, de Tarhos, a tarhosi zenei örökség jelentőségével mindig tisztában voltak. Felvetésünkre kiemelte, férjének a Bánk bánból ismert egyik legismertebb ária, a Hazám hazám volt az egyik hitvallása.

– Mindig magyarnak maradni. Ez volt számára a legfontosabb.

A rendezvény megnyitó tájékoztatóján dr. Kovács József országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki elsőként a tarhosi Zenepavilon tulajdonosa, Matyi István munkáját emelte ki, aki – hangsúlyozta – rengeteget tesz az ingatlanért, annak környezetéért. Kitért arra, hogy a zenepavilonban található az ország egyik legjobb, ha nem a legjobb akusztikájú koncertterme.

– Abban bízunk, hogy új lendületet kap a zenei élet – tette hozzá. Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy Tarhoson végzett például a Kossuth-díjas zeneszerző, Szokolay Sándor. Kifejtette: Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere teljes mellszélességgel a jó ügy mellé állt, és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ugyanígy támogatja a kezdeményezést.

Dr. Várhelyi Tamás, a Tudásközpont igazgatója elmondta, a zene önmagában egy csoda, amit hallanak gyönyörű, de innovációban is érdemes gondolkodni.

– Ez a zeneterápia, amit össze lehet kapcsolnia rehabilitációval. Mindez pedig akár a Kodály-módszer kiterjesztése is lehet, s akár gyermekek, beteg gyermekek számára is sokat jelenthet – ecsetelte. Dr. Várhelyi Tamás a program csütörtöki napján előadást is tartott a kérdésben.

Új lendületet adnának a tradícióknak

Beszédes Tiborné, a szervező Kárpát-medencei Zenei Központ Tarhos Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: mindig is tisztelettel és érdeklődéssel figyelte a tarhosi eszmét, a tarhosi örökséget. A mostani kezdeményezés alapját az jelentette, amikor találkozott Kelemen Imrével, a Tarhos Mindenkié Egyesület elnökével. Azután körvonalazódott a csütörtökön kezdődött program és kezdeményezés terve is.

– A hagyományok felélesztését, a tradíciók új lendülettel való megtöltését tartjuk a legfontosabb feladatunknak – fogalmazott. Mint kitért rá, jövőre lesz hetven éve, hogy Kodály Tarhosra látogatott, és ebből az alkalomból külön programmal, versennyel készülnek.

Csütörtökön egyébként felléptek a kistarcsai Simándy József iskola diákjai, Lakat Zoltán fuvolaművész, a reform fuvolafej egyik megalkotója, Kelemen Kitti tarhosi kötődésű fuvolaművész és a Batyi Róbert vezette világhírű zenészeket felvonultató SziRom zenekar is.