Újra megvizsgálják a kettős minőséget

Újabb vizsgálatot indított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az úgynevezett kettős élelmiszer-minőség kimutatására. Összesen kettőszáznyolcvan olyan terméket hasonlítanak össze, amelyeket Magyarországon, Ausztriában és Németországban szereztek be.

A Nébih laboratóriumi mérésekkel, érzékszervi vizsgálatok elvégzésével tervezi a projekt végrehajtását, amelynek során többféle termékcsoportot vizsgálnak, mintegy leképezve a hazai fogyasztói szokásokat. A vizsgálat alá vont termékcsoportok között megtalálhatók húsipari, tejipari, gabona- és sütő-, valamint édesipari termékek, üdítőitalok, továbbá a különféle tartós élelmiszerek, köztük gyorsfagyasztott, illetve hőkezelt vagy szárított termékek, és néhány az élvezeti cikkek, valamint az alkoholos italok közül is. A vizsgálatsorozat jelenleg is tart, a termékek jelölésének összehasonlítása zajlik, az értékelések és eredmények, az idei évben várhatóak.

Mint megtudtuk, élelmiszer-biztonsági szempontból a hazai termék előállítási helyét a Nébih ellenőrizheti, a külföldiek esetében azonban a magyar hatóságnak erre nincsen hatásköre. Az üzemekben feltárt esetleges probléma esetén az intézkedés, a hibák kijavítsa, az utóellenőrzés hatékonyabb és gyorsabb lehet. Emellett, a hivatal tájékoztatása szerint, hazánk adottságai tökéletesen megfelelőek ahhoz, hogy kiváló minőségű élelmiszereket állítsunk elő.

Pócsi Gabriella, a Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési szakértője a hazai termékek vásárlásának előnyei között kiemelte a helyi gazdasági érdekeket, hiszen a kistermelőknek a megélhetését, mellékkeresetét biztosítja. Szerinte szintén gazdasági szempont az, hogy éttermek beszállítói is lehetnek. Környezeti szempontból pedig azért is nagyon fontos, mert azok a termékek, melyeket nem helyben, 40-60 kilométeres körzetben termelnek, azokra ráterhelődnek a szállításból származó plusz költségek, illetve annak környezetkárosító hatása is. Meglátása szerint a helyi termelők egyre kevesebb vegyszert használnak, egyre többen állnak át biogazdálkodásra, ha használnak is kemikáliát, azt sokkal tudatosabban, minimálisan és követhetően teszik, ami szintén az egészséges táplálkozás alappillére.

– A helyi termelők esetében tudható, hogy friss árut veszek, tudom, honnan származik, és plusz költségek sem tevődnek rá, mint más termékek esetében. Társadalmi szempontból pedig azért érdemes a helyi termékeket kiemelni, mert tudom, hogy kitől veszem, mennyire megbízható a termelő, a termék minősége. Az sem elhanyagolható tény, hogy sokkal egészségesebbek azok az élelmiszerek, melyeket helyben termelnek, nap érlelte termékek, nem pedig a szállítás alatt, már leszedett állapotban érnek be – fejtette ki. Hozzátette, az elmúlt négy évben megfigyelhető az eseményeiken, hogy egyre tudatosabbak a vásárlók, igyekeznek az emberek helyi termékeket venni. Ez – elmondása szerint – leginkább a 30-40 éves korosztályra jellemző.

Herczeg Aranka már évek óta készít lekvárokat, szörpöket. A jaminai kistermelőnek azóta már több mint tíz terméke kapott védjegyet a Körös-Maros Nemzeti Parktól, ami azt jelenti, hogy a szóban forgó termékek alapanyagai a park területéről lettek begyűjtve. Mint mondja, nyaranta saját kertjüket is ki szokták nyitni a vásárlók előtt, mert úgy látja, hogy az emberek egyre inkább szeretnék tudni, megismerni az élelmiszerek, italok származási helyét, elkészítési folyamatát.

– A vásárlók szeretik látni, hogy mit és hogyan dolgozunk fel, egyfajta bizalom alakul ki közöttünk – fogalmazott a kistermelő.