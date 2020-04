Újra kinyitnak az edzőtermek Békéscsabán is

Országszerte több edzőterem is újra kinyit, megyénkben sincs ez másként. Ugyanakkor a konditermekben sportolni vágyóknak szigorú előírásokat kell betartaniuk, amennyiben ezt a fajta mozgásformát választják.

Az egyik bevásárlóközpontban lévő fitneszterem tulajdonosai még március 25-én döntöttek úgy, hogy egy időre beszüntetik csoportos óráikat.

– Az utóbbi hetekben az edzőink szabadtéren tartanak kiscsoportos foglalkozásokat, és edzéstervet állítanak össze azoknak, akik otthon szeretnének maradni. A teremben egyelőre csak én tartok személyi edzéseket – osztotta meg Hártó-Tóth Zita, a Center Fitness tulajdonosa. Hozzátette, a terveik szerint május közepén fogják fokozatosan újraindítani az óráikat, a koronavírus-járvány miatti korlátozásokkal és folyamatos fertőtlenítés mellett.

Egy másik belvárosi fitneszterem az elmúlt hetekben is nyitva volt, egyáltalán nem zárt be. Szabó Tamás, a terem tulajdonosa hírportálunknak elmondta, a kormányrendelet alapján az egyéni szabadidős sporttevékenység továbbra is folytatható. Termükben kötelezővé tették, hogy az ott edzők használjanak váltóruhát és -cipőt, valamint edzőkesztyűt, belépéskor mossanak kezet és tartsanak egymástól legalább másfél méter távolságot, az öltözőkben is. A gépeket és az eszközöket pedig használat után a kihelyezett fertőtlenítőkkel kell megtisztítani.

– Folyamatosan tájékozódunk a rendőrségnél, tőlük kapjuk az információkat, szabályos-e a nyitvatartásunk – tette hozzá a tulajdonos.

Mint megtudtuk, ugyan érezhetően csökkent a forgalmuk, de a tulajdonos szerint ennek van pozitív hozadéka is, hiszen akik eljönnek hozzájuk edzeni, azok nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mert így könnyebben be tudják tartani a másfél méter távolságot egymástól. Természetesen az iránymutató szabályokat szigorúan betartatják mindenkivel, melyeket a helyiség több pontján is kifüggesztettek.

– Ilyen például a saját törölköző használata, illetve hogy betegen senki nem jöhet edzeni – emelte ki a konditerem tulajdonosa. Azt tapasztalják, hogy elsősorban azok járnak most is rendszeresen kondizni, akik másképp nem tudják megoldani a mozgást, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy így erősítsék immunrendszerüket.

– A vendégeink egy része már a vírus megjelenésekor jelezte, szeretnének továbbra is járni hozzánk, én pedig úgy éreztem, hogy kötelességem biztosítani számukra a lehetőséget a mozgásra. Azt gondolom, hogy tartozok ennyivel a vendégeimnek, hogy ha kérik, kitartok mellettük – hangsúlyozta.