Újra kinyit a McDonald’s Békéscsabán?

Legutóbb még májusban érdeklődtünk a McDonald’s-nál, hogy újra megjelenik-e a megyeszékhelyen. Akkor több olvasónk is úgy tippelt, hogy igen, és a Bartók Béla úti volt benzinkútra vagy egy, az időközben bezárt Elefánt Klub melletti helyszínre tippeltek. Némelyek szerint előbbinél előny lehet a kialakított forgalmi rend, viszont hátrány, hogy távolabb van a szűken vett belvárostól. Utóbbinál viszont pont fordított a helyzet, a forgalmi rend és kialakítás vélhetően nem a legideálisabb egy autós étteremnek, ellenben közel egy nagy forgalmú bevásárlóközpont, és elérhető közelségben van a gyalogosok számára is. Mindkét helyszínen egyébként munkálatok is elkezdődtek ez is táptalaja volt a különféle vélekedéseknek.

Akkor azonban az étterem még csak annyit közölt hírportálunkkal, hogy ugyan elkötelezettek a békési vendégek iránt, és folyamatosan keresik egy új étterem nyitásának a lehetőségét, de a konkrét terveikről még nem tudnak részleteket megosztani. Időközben kiderült, a Bartók Béla úton nem McDonald's kezdett átalakításba, ott egy másik vállalkozás telepedett meg. A Csaba Center mellett, az Illésházi és a Jókai utca sarkán azonban lebontották az ott álló korábbi épületet, és időközben különféle munkálatok is elkezdődtek, melyek jelenleg is zajlanak. Ezért aztán újra rákérdeztünk az étteremnél, hogy Békéscsabán az Illésházi és a Jókai utca sarkán épülő McDonald's vajon mikor nyit, és milyen szolgáltatások lesznek ott elérhetőek. Az étterem csapata pedig az alábbi választ adta: „Nagy örömünkre szolgál, hogy visszatérhetünk Békéscsabára, és várhatóan idén decemberben békési vendégeink birtokba vehetik majd az új, autós kiszolgáló éttermet."

