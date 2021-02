Újra hódítanak a társasjátékok

A koronavírus egyetlen pozitívuma, hogy a szűk családok több időt tölthetnek egymással. Ezzel persze újabb és újabb közös élmények is születnek, illetve a régi szokások, elfoglaltságok is felelevenednek. Ilyen például a társasjáték is, ami az utóbbi hónapokban egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mivel hónapok óta nem lehet eljárni szórakozni, vagy nagyobb összejöveteleket szervezni a koronavírus miatt, így mindenki az otthonában oldja meg a kikapcsolódást. Ezt pedig sokaknak a társasjátékozás jelenti, ami a korlátozások idején újra divatba jött – mondta el Gálfi Henrietta, a békéscsabai Vár-Játék dolgozója. Hozzátette, emellett szerencsére egyre több szülő ismeri azt fel, hogy a digitális világból talán ez az egyik kiút. Segítségével ráadásul újra megtanulnak kommunikálni egymással a családtagok, illetve különböző élethelyzetekre is könnyebben találnak megoldást­.

Elárulta, ma már számtalan típusú társasjáték létezik, melyekből minden korosztály válogathat. A legkeresettebbek talán a kooperatív fajták, amiknek gyártására most a játékkészítők is ki vannak élezve. Ezeknek lényege, hogy nem egymás ellen és egymást letartolva kell játszani, hanem közösen kell legyőzni a játékot, tehát a családokat és a baráti társaságokat is az összetartásra motiválja. Gálfi Henriettától megtudtuk, az újak mellett visszatérőben vannak a régi társasok is, melyekből a legnépszerűbb még mindig a Gazdálkodj okosan!. Állítja, hogy ebből minden olyan szülő vesz a gyermekének, aki egykor játszott vele. Hiszen ez az első olyan játék, ahol már nemcsak lépni és dobni kell, hanem a számolás és olvasás keretében kell kombinálnia a gyermeknek. Mindezt olyan életszerű feladatok megoldásával, mint egy ház megvásárlása és berendezése.

A keresletről elmondta, üzletükben főként a gyorsan megtanulható partijátékokat keresik, amiket kevés szabadidő esetén is lehet élvezni. A komolyabb társasjáték-kedvelők viszont a stratégiai, egy- vagy többórás darabokat vásárolják meg. Ilyen például a Monopoly, ami egész délutános programnak számít a családoknál. Visszatérve a gyártókra hangsúlyozta, azok valóban őrületes választékot biztosítanak, a legújabbakból pedig, a pandémia időszakát kivéve, minden év ­januárjában világkiállítást szerveznek Essenben és Nürnbergben, ahol a licencjogokat veszik meg a cégek, majd lefordítják, magyarítják, és hazánkban is piacra dobják.

A nagykerek pedig Budapesten szerveznek bemutatókat a kiskereskedőknek, ahol a különböző társasjátékok szabályait meghallgatva, illetve azokat kipróbálva döntik el, hogy saját régiójukba melyikből rendelnek. A gyors áruszállításnak köszönhetően pedig akár már másnap kirakhatják azokat polcaikra, ami nagy kényelmet jelent a játékboltoknak, és a vevők is elégedettek, hiszen rögtön kipróbálhatják az újdonságokat.

Gálfi Henrietta végül elmondta, a családok nagyon különbözőek, néhol már hároméves korban elkezdenek társasozni a gyerekek, máshol pedig csak hat-hét évesen. Egyes helyeken mindennapossá vagy állandó hétvégi programmá válik ez a szórakozás, míg máshol időszakosan ülnek le játszani.