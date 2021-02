Újra folyik a víz a kedvelt békési artézi kútból

Néhány nap alatt megjavították a lakosság körében nagyon népszerű Asztalos utcai artézi kutat Békésen. A területen további kisebb fejlesztéseket is tervez önkormányzat.

Jelenleg az Asztalos utcai az egyetlen olyan működő artézi kút a városban, amelynek a vizét fogyasztja a lakosság – nyilatkozta Balog Zoltán. A körzet önkormányzati képviselője elmondta,

seregnyi lakos kedveli a kutat, illetve természetesen a vizet, éppen ezért is igyekeztek a lehető leggyorsabban megjavíttatni a kutat.

– A meghibásodást követően szinte folyamatosan csörgött a telefonom, és hasonlót tapasztalt Polgár Zoltán, a város fejlesztésekért és karbantartásokért felelős alpolgármestere is – árulta el lapunknak Balog Zoltán. – Az emberek megnyugodva és örömmel fogadták, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, gyorsan és szakszerűen sikerült javítani a hibát.

Polgár Zoltán alpolgármester megerősítette, az Asztalos és a Kurta utca kereszteződésénél található artézi kút a helybeliek által közkedvelt létesítmény. Közelmúltbeli meghibásodását sokan jelezték a polgármesteri hivatal felé, amit követően azonnal megtették a szükséges lépéseket.

– A szakemberek megvizsgálták a kutat, és kiderült, hogy a szivattyú romlott el, a cseréje vált szükségessé.

A hiba felderítését követően rögtön megrendeltük az új berendezést, a megérkezését követően pedig be is szerelték azt, így gyakorlatilag kevesebb mint egy hét alatt sikerült orvosolni a problémát – elevenített fel a javítás lépéseit az alpolgármester. Polgár Zoltán elmondta, emellett megkezdték a kút körüli világítás kialakításának előkészítését és a környezetbe illő hulladékgyűjtőt is kihelyeznek. Előbbi kapcsán Balog Zoltán kiemelte, amikor nincs kijárási korlátozás, szinte 24 órában viszik az emberek a vizet a kútból, közvilágítás ugyan van a közelben, de az nem közvetlenül világítja meg a létesítményt, éppen ezért is lesz fontos az újabb fejlesztés.