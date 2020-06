Újra böngészhetünk a kötetek között Békéscsabán

Másfél hete jelent meg a nyitásról szóló kormányrendelet, amely alapján újra fogadhattak látogatókat az intézmények. A legtöbb bibliotéka élt is ezzel a lehetőséggel. A Békés Megyei Könyvtárban is már hetek óta készültek a dolgozók az újranyitásra. A látogatók pedig örömmel vették újra kezükbe a különféle köteteket.

A legtöbb könyvtárhoz hasonlóan a Békés Megyei Könyvtár dolgozói sem tétlenkedtek a szünet alatt, hiszen többek közt hol rendszereztek, hol pedig új vonalkódokkal látták el a polcokon pihenő könyveket. Mégis, valahogy üresnek érezték az épületet, ahonnan hosszú hónapokig hiányoztak a rendszeres és az alkalmanként idelátogatók. Éppen ezért, elmondásuk szerint nagyon örültek, amikor napvilágot látott a kormányrendelet, amely alapján némi megkötéssel ugyan, de ismét megtelhetett élettel az intézmény. Újra visszakapták olvasóikat.

Jómagam is lelkes könyvmolyként léptem be ismét az olvasóterembe, ahol sorra jöttek a régi és új látogatók. Szinte mindenkinek volt egy hálás mondata a könyvtárosok felé, hiszen valamennyien vágytak már arra, hogy kézbe vegyék a rájuk váró köteteket, újra érezzék a bibliotéka semmihez sem fogható illatát. Volt, aki kisgyermekkel érkezett, és a kisebb látogatók is nagy örömmel vették be magukat a számukra fenntartott könyvek közé, és fedezték fel újra a gyermekeknek szóló történeteket.

– Nagyon hiányoztak a látogatók, a velük való beszélgetések és persze a kérdéseik. Éppen ezért rendkívül örülünk, hogy végre ismét benépesült a bibliotéka, és már nemcsak egy könyvraktár vagyunk, hanem újra könyvtárként működhetünk. De persze az olvasók is örülnek nekünk, hiszen nagyon hiányoztak nekik a könyvek, és az hogy bejöjjenek hozzánk, válogathassanak a polcokon. Mert mi egyfajta közösségi tér is vagyunk a számukra, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek egymással az emberek. Ugyanakkor a távolságtartásra még figyelniük kell a látogatóknak, de elég nagy a tér, így ez nem okoz nehézséget senkinek. Emellett a maszk használata is ajánlott az épületen belül, illetve kézfertőtlenítőket is kihelyeztünk a könyvtár több pontján – osztotta meg velünk Szaszák György olvasószolgálatos könyvtáros.

Végül én sem tudtam ellenállni a könyveknek, és bár eléggé sürgetett az idő, nem mehettem el üres kézzel. Egy régen vágyott kötettel a kezemben köszöntem el egy kis időre a könyvtártól és annak dolgozóitól.