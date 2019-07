Újkígyóson tartották a megyei polgárőrnapot

A megnyitón Szebellédi Zoltán, a város polgármestere úgy fogalmazott, egy közösség életében az egyik legfontosabb érték a biztonság. – Ma azokat köszönthetjük, akik éjjel nappal azon dolgoznak, hogy közösségünk minden tagja biztonságban legyen, nyugodtan hajtsa álomra esténként a fejét – szólt a megjelentekhez a városvezető.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, Békés megyében sikerült megteremteni azt a polgárőr egységet, amely országos szinten is követendő példa. Hozzátette, a polgárőrök 2018-ban 9 millió órás közterületi szolgálatot teljesítettek az országban.

– Jelenleg 63 ezer polgárőr van Magyarországon, egy-egy polgárőr évente körülbelül 145-150 órát teljesít. Ám a Békés megyeiek ezt jóval meghaladták, itt egy polgárőr évente 201 órát van szolgálatban – árulta el dr. Túrós András. Ugyanakkor az elnök elmondta, a Békés megyei szervezet fontos pillére az Országos Polgárőr Szövetségnek, ezért az elnök a helyi szövetséget a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatával tüntette ki, amely mellé százezer forint, működési támogatás is járt.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő arról tájékoztatott, hogy tavaly az előző évhez képest 12 százalékkal csökkent Békés megyében a bűncselekmények száma, és 12 százalékkal nagyobb volt a bűnesetek felderítésének aránya, amely a polgárőröknek is köszönhető. A képviselő egyúttal megosztotta a megjelentekkel, hogy a kormány úgy döntött, jövőre Magyarország biztonságára a kitermelt nemzeti jövedelem még nagyobb hányadát fordítja majd.

Takács Árpád kormánymegbízott úgy fogalmazott, a polgárőrök mindig ott vannak, ahol szükség van rájuk, akik egyéni érdekeiket háttérbe helyezve, a köz érdekeit tartják szem előtt. – A polgárőrök legfőbb erénye a lelkesedés, a felelősségvállalás, az adott helyzethez való alkalmazkodás és az alkotás vágya – hangsúlyozta.

Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője beszédében kifejtette, a polgárőrök több mint 65 ezer közös járőrszolgálati órát teljesítettek a rendőrökkel, ezzel pedig jelentős mértékben hozzájárultak Békés megye közbiztonságához. Éppen ezért a megye közbiztonságáért végzett bűn- és balesetvédelmi tevékenységének elismeréséül egy díszoklevelet, és egy 18. századi díszpisztolyt adományozott a megyei elnöknek, Gyarmati Sándornak.

A nyitóbeszédek után rangos elismerésekkel jutalmazták a megyei polgárőrök munkáját. Majd az újkígyósi citerás Párta Banda lépett fel, őket követték a Tengelice Együttes tagjai, akiket a Kétsopronyi Horenka Szlovák Hagyományőrző Egyesület Népdalkör váltott a színpadon. Később pedig tűzoltó autó húzás és csili evő verseny is színesítette az eseményt.

A gyermekeken is segítenek

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke hírportálunknak elárulta, a polgárőrség alapvető küldetése, hogy járőrszolgálatot lássanak el, és jelenlétükkel megelőzzék a szabálysértéseket. Ugyanakkor az utóbbi években a közterületi járőrszolgálat mellett a lovas polgárőr szolgálat is egyre nagyobb szerephez jut. Jelenleg nagyságrendileg ezer lovas igyekszik megakadályozni a lopásokat a szántóföldeken, erdőkben.

Mindezek mellett ifjúságvédelmi feladatokat is ellátnak a polgárőrök, elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát kísérik figyelemmel, és amennyiben szükségesnek látják, jeleznek az illetékes hatóságoknak. A környezetvédelem is kiemelt fontosságú a polgárőrségnél, egyrészt figyelemmel kísérik környezetük alakulását, felderítik az illegális szemétlerakó helyeket, másrészt az agrárminisztérium felkérésére, parlagfű elleni mentesítő, jelzést adó kampányban is részt vesznek – tudtuk meg az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.