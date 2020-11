Újdonságaival rangos díjat érdemelt ki a Békés Megyei Könyvtár

Könyvtári Minőségi Díjat nyert a Békés Megyei Könyvtár.

Könyvtári Minőségi Díj elismerést adományozott a szakmai bizottság javaslata alapján a Békés Megyei Könyvtár számára Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, ezt egy évben mindössze egy intézmény érdemelheti ki – ismertette Rakonczás Szilvia igazgató, mutatva az erről szóló levelet, amely szerint az elismeréssel pénzjutalmat is kap a bibliotéka, mégpedig 2 millió forintot. Elmondta, a díjra azok az intézmények pályázhattak, amelyek korábban kiérdemelték a Minősített Könyvtár címet, ezt a megyei bibliotéka megkapta 2018-ban.

Az intézményvezető a díjjal kapcsolatban elmondta, nemcsak azt kellett bemutatni és bizonyítani, hogy a szolgáltatások és a folyamatok rendben, hatékonyan zajlanak a megyei könyvtárban, hanem azt is, hogy újításokban egyaránt gondolkodnak.

A pályázatban két innovációt mutattak be, és mindkettő annak hála jött létre, hogy találtak valamit, ami a könyvtáros és a könyvtárhasználó számára egyaránt lényeges: az egyik a Digilabor könyvtári alkotóműhely, a másik pedig a BékésWiki, a Békés megyei online helyismereti enciklopédia.

Hangsúlyozta: a pályázatban bizonyítani kellett azt is, hogy a két újdonságra igény is mutatkozik. Elmondta, a többek között 3D-s nyomtatóval felszerelt Digilabor, mint közösségi alkotótér egyelőre nem általános a hazai könyvtárakban, nem megszokott könyvtári tér, egy egészen újfajta kezdeményezés. Új ismeretekre, tapasztalatokra, gyakorlatokra tehetnek szerint az érdeklődők. A BékésWiki kapcsán hozzátette: a helyismereti, helytörténeti adatgyűjtés, tájékoztatás minden könyvtárban természetes, és az adatbázisok építése sem újdonság. Az innováció lényege a közösségi alapú fejlesztés, hogy közös alkotásra hívták az érdeklődőket, megmutatták, hogyan készíthetnek ők is szócikkeket.