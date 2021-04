Újabb világversenyt nyert a csabai Andrejkovics Marcell

A békéscsabai Andrejkovics Marci még csak 5 éves, de számos világversenyt tudhat maga mögött. Több újságban szerepelt már, illetve a Katana magazin januári számában a címlapon is láthattuk.

Ezt ne hagyja ki! Áder János: erkölcstelen és elfogadhatatlan politikai hasznot remélni a járványhelyzetben (videó)

Egy ötéves minden idejét játékkal és mesével tölti. Marci is imádja mindezeket, azonban ő még is más, mint egy átlagos kisfiú. Már baba kora óta jár fotózásokra, láthattuk a Brendon című magazinban is.

Kétéves korában már felfigyelt rá a Little Miss World Hungary modell ügynökség.

– Az igazgató, Bartolovics Ildikó hívta meg Angliába fotózásra. Én kicsit féltem tőle, mert nagyon fáradt volt és úgy voltam vele, hogy nem lesz semmi a fotózásból. De teljesen meglepődtem, mert Marci azt csinálta amit a fotós mondott – árulta el az anyukája, Andrejkovics-Veres Krisztina.

Ezután sorra jöttek a hazai versenyek, melyeket kategóriájában sorra nyert a tündéri kisfiú.

Négyévesen megkapta a legjobb fotómodell díjat, amit Kiszel Tünde adott át neki.

Marci az idei évben sem tétlenkedett, hiszen elindult a Miss&Mister Multinational World Világversenyen, melyet a vírus miatt online rendeztek meg. Hét országból összesen 13-an indultak el a megméretésen, közülük 3 magyar versenyző. Krisztina elmondat, hogy háromnaponta voltak feladatok, amiket teljesíteni kellett, és képeken vagy videókon rögzítve elküldeni a zsűrinek.



– Az első feladat során az újévi szokásokat kellett elküldeni. Ezt a részt Marci meg is nyerte. Következőként a farsangra való tekintettel be kellett öltözni. Marci mi más is lehetett volna, mint a Mancs őrjáratból Chase, hiszen ez az egyik kedvenc meséje. A feladat során nemzeti ruhába kellett öltözniük a versenyzőknek. Ezután következett a tehetség bemutató. Marci imád táncolni és járunk is táncra, így nem volt kérdés hogy ezt fogja bemutatni. Majd kétperces divatbemutatóra került. Marcinak sikerült ezt a feladatot is megnyernie. Végül jött az alkalmi ruha, mely során 5 nemzeti zsűri pontozta a gyerekeket.

A verseny eredményhirdetése februárban volt, ahol Marci a 4-6 éves kategóriában megnyerte a fődíjat.

Édesanyjától megtudtuk, hogy jelenleg is három online versenyen vesz részt. Az egyik ilyen a Bartolovics Ildikó által szervezett Mini Topmodell, melyen 17 ország, 150 versenyzője vesz részt.



A másikat Thaiföld rendezi, és aki megnyeri az online megmérettetést, az meghívást kap az ország élő versenyére. Ezek mellett még szerepel a Karantén Szépe 2. elnevezésű versenyen is.

Fontos megemlíteni, hogy a kisfiú eddig 25 nemzetközi modell magazinban, közel 70-szer volt látható. A Katana magazin januári számában, pedig a címlapon is szerepelt.

Krisztina elmondta, hogy Marci jelenleg nagyon élvezi a fotózásokat, versenyeket, és ezt addig fogják csinálni, amíg a kisfiú ilyen élvezettel vág neki minden alkalommal.