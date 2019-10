Újabb útszakasz újul meg Tarhoson

Tizenötmillió forintot nyert a Belügyminisztérium kiírásán a Petőfi utca félezer méteres szakaszának felújítására a tarhosi önkormányzat – tájékoztatta hírportálunkat Kürti Sándor polgármester.

A településvezető elmondta, a beruházás részeként az 500 méteres út új aszfalt kopóréteget kap majd, de nemes padka építése, bitumenemulziós felületkezelés, kátyúzás egyaránt szerepel a fejlesztésben. A település 2 millió 647 ezer forint saját forrást biztosít a munkálatokhoz.

Kürti Sándor elmondta, a támogatási összeg már meg is érkezett az önkormányzathoz, a munkálatok pedig várhatóan akár két hét múlva el is kezdődhetnek, és megfelelő időjárás esetén rövid időn belül be is fejeződhetnek.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy útjainkat, járdáinkat karbantartsuk, folyamatosan felújítsuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy mindez lényeges a lakosság számára – hangsúlyozta Kürti Sándor. A településen egyébként az elmúlt időszakban több út, bel- és külterületi szakasz is megújult.

Kürti Sándor arról is beszámolt hírportálunknak, hogy az önkormányzat 262 mázsa barnaszén beszerzésére nyert támogatást a központi költségvetésből. A polgármester hangsúlyozta, a szociális tüzelővel természetesen a nehéz sorsú tarhosi embereket segítik majd a téli időszakban.