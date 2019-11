Újabb öt évig művelheti az állami földet a békési önkormányzat

További öt évre megkapta művelésre azt a négyhektáros állami földet az önkormányzat, amin az elmúlt időszakban is a város folytatott termelést a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében – tájékoztatott Kálmán Tibor polgármester, aki a napokban Budapesten írta alá a szerződést a terület használatáról.

– Örülünk a lehetőségnek, amivel igyekszünk is a legjobban élni. Ám a közfoglalkoztatottak száma a mögöttünk hagyott időszakban jelentősen csökkent, sokan a piaci szegmensben, a versenyszférában helyezkedtek el – fogalmazott. – Ez kedvező hír, kedvező tendencia, hiszen az érintettek magasabb kereset mellett dolgozhatnak. Ugyanakkor egyre nehezebb gondoskodni az emberek pótlásáról, így egyfajta gépesítésben is gondolkodunk kell – tette hozzá.

Mint a részletekkel kapcsolatban megtudtuk, továbbra is tervezik gabonafélék termesztését, illetve céklával és fűszerpaprikával szeretnének foglalkozni. A projekt egyébként egymásra épülő elemekből áll és állt eddig is, hiszen a közmunkaprogramban termelt céklát savanyították, és a terméket egyrészt a közétkeztetésben, másrészt a piaci szférában értékesítették. A fűszerpaprikát ugyancsak feldolgozták, és az őrölt paprikát adták el.

Kálmán Tibor elmondta, ezt a munkát szeretnék tovább folytatni, s a lehetőség szerint még hatékonyabbá tenni, aminek érdekében több újítás is felmerült. Az önkormányzat a zártkertekben is foglalkozik növénytermesztéssel. Azt a projektet ott is tovább viszik a jövőben is.