Újabb orosz szál tűnt fel a Jobbikban

December végén az orosz érdekkörbe tartozó Közép-afrikai Köztársaságba utazott Samu Tamás Gergő volt jobbikos politikus és ­Szabó Balázs, a párt újpesti önkormányzati képviselője, hogy megfigyelőként vegyenek részt az ottani elnökválasztáson. A magát újabban euroatlanti elkötelezettségűnek nevező Jobbik azonnal megvált Szabótól, de Jakabék ennek ellenére nehezen fogják lemosni a közösségről az újabb gyanús ügyet. Annál is inkább, mert hasonló kiküldetésben elnökhelyettesük, Gyöngyösi Márton is részt vett már. Az pedig csak hab a tortán, hogy a történetben KGBéla neve is feltűnik.

Engem Szabó Balázs keresett meg, hogy lesz egy ilyen lehetőség, őt pedig egy lengyel barátja kérte fel a misszióban való részvételre – mondta Samu Tamás Gergő a Magyar Nemzetnek. Az exjobbikos politikust azért kerestük meg, mert – a Hvg.hu keddi cikke szerint – Samu egy Párizsból induló magángéppel utazott karácsonykor a Közép-afrikai Köztársaságba választási megfigyelőnek Szabó Balázs jobbikos újpesti önkormányzati képviselővel. Az utat egy olyan, oroszokhoz köthető berlini szervezet fizette, amely lengyel ágon a zűrös politikushoz, Mateusz Piskorskihoz tartozik. A Putyin-barát lengyel radikális törpepárt, a Zmiana (Változás) vezetőjét hazája titkosszolgálata azzal a gyanúval vette őrizetbe, hogy az oroszoknak és a kínaiaknak kémkedett. A Hvg.hu úgy fogalmaz: az afrikai ország elnökválasztása, amit Samu és Szabó megfigyelt, különösen fontos volt Oroszországnak, a Kreml az elmúlt években szinte a teljes titkos­szolgálati arzenálját bevetette azért, hogy komoly befolyást szerezzen az aranyban, gyémántban és urániumban gazdag Közép-afrikai Köztársaságban. Oroszországnak fontos Mindkét magyar megfigyelőnek jelent meg utólag írása a történtekről, ezekben sem Samu, sem pedig Szabó nem számolt be a választással kapcsolatos komolyabb problémáról. Az eredmény végül Moszkva elvárásait tükrözte, az orosz párti, eddig is regnáló Faustin-Archange Touadéra nagy fölénnyel, már az első fordulóban abszolút többséget szerezve nyerte az elnökválasztást. Samu lapunknak azt is elárulta: személyesen is ismeri a kémkedéssel megvádolt lengyel politikust. – Tudomásom szerint Szabó Balázs ismeri Mateusz Piskorskit, de erről őt érdemes megkérdezni. Én Moldovában találkoztam vele 2014-ben egy választási megfigyelés során, ahol nagyobb társaságban beszélgettünk, valamint külön is váltottunk néhány szót. Azóta nem találkoztam vele, de olvastam a híreket, amely szerint eljárás alá vonták. Arra a kérdésre, hogy mióta végez választási megfigyeléseket és hol járt eddig ilyen minőségben, Samu azt válaszolta: – 2014 óta veszek részt ilyen missziókban. Ez számomra a negyedik alkalom volt, és mindig örömmel vállalok ilyen felkéréseket, hiszen érdeklődésem, valamint végzettségem alapján is mindig érdekelt a biztonságpolitika, valamint a konfliktus­zónák működése. Korábban Moldovában, a Luhanszki Népköztársaságban és Ukrajnában voltam választási megfigyelő. Szabó Balázsnak több tapasztalata van. Javaslom, hogy őt is kérdezzék meg, hiszen ő tudja pontosan a válaszokat, és nem is mentünk mindig együtt az ilyen eseményekre – szögezte le. Szabót felfüggesztették Emlékezetes, amikor annak idején Samu az Ukrajnából kiszakadt Luhanszki Népköztársaságban – amely állam létét csak Oroszország ismerte el – járt választási megfigyelőként 2018-ban, pártja, a Jobbik a nyilvánosság előtt csúnyán megdorgálta, ám nem váltak meg tőle. Nem úgy, mint most Szabó Balázstól, akinek – miután a sajtóhírek megjelentek a gyanús körülmények közt lebonyolított afrikai útjáról – a Jobbik azonnali hatállyal felfüggesztette tagságát arra hivatkozva, hogy a párt elkötelezett az euroatlanti szövetségrendszer iránt. Az eset még érdekesebbé válik, ha megnézzük, mely jobbikos politikusok vettek még részt választáson megfigyelőként orosz érdekövezetben. A párt jelenlegi egyetlen európai parlamenti képviselője, a korábban zsidókat listázni kívánó, ma a sorosista Teplán Istvánnal való jó kapcsolatáról híres Gyöngyösi Márton 2014-ben a Donyecki Népköztársaságban volt megfigyelő. Ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzet kérdéssel fordult a Jobbik sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Gyöngyösit is kizárják-e, amiért megfigyelő volt egy szintén Ukrajnából kivált, csak Oroszország által elismert államszervezet által rendezett választáson. A Jobbik lapzártánkig nem küldött választ. Előkerül KGBéla Még meghökkentőbb, hogy az ügyben előkerül a KGBélaként elhíresült Kovács Béla is. Mint ismert, az egykori európai parlamenti képviselőt az Európai Unió intézményei elleni kémkedés és az unió kárára elkövetett csalás ­miatt állították bíróság elé. Utóbbiért el is ítélték, a kémkedés alól első fokon felmentették annak ellenére, hogy a bíróság bizonyítottnak találta Kovács Béla orosz beszervezését. KGBéla pedig amellett, hogy szintén volt választási megfigyelő orosz érdek­övezetben, jó kapcsolatokat ápolt a szintén kémkedés vádjával gyanúsított Mateusz Piskorskival. Kovács, Piskorski és az ugyancsak kémkedésbe keveredett német Markus Frohnmaier is sokat tett azért, hogy hazájukban a szélsőjobb orosz párti legyen. Cserébe az oroszok mindhármukat szívesen látták a Krím félsziget megszállása után választási megfigyelőként vagy éppen előadóként. A megfigyelők a jelenlétükkel legitimálták a vitatott szavazásokat, Piskorskinak pedig komoly szerepe volt az oroszbarát megfigyelők beszervezésében.