Újabb lépést tesznek az okosváros irányába Békéscsabán

Hamarosan elindulhat Békéscsabán az okosváros kialakítását célzó projekt következő eleme, ami egy okos-városüzemeltetési és -közvilágítási rendszer létrehozását jelenti. A fejlesztés nagyjából 1,2 milliárd forintot tesz ki. Közben 2,6 milliárd forintból napelemparkot és villamosenergia-tárolót építenek a városi sportcsarnok környékén.

A Modern Váro­sok Program keretében megvalósuló komplex energetikai projekt több elemből áll össze. Ennek részeként egy fontos fejlesztés valósul meg 1,2 milliárd forintból, miután érvényes és eredményes volt a közbeszerzési eljárás. Egyedüliként egy székesfehérvári és egy budapesti cég tett közös ajánlatot. A lényeg: korszerűsítik a város közvilágítási rendszerét, amely egy okos-városüzemeltetési rendszert is magában foglal.

– A cél az, hogy olyan elektronikus és digitális megoldások legyenek a közterületeken, amelyek révén javul a békéscsabaiak ellátása, tájékoztatása – fogalmazott Szarvas Péter polgármester szerdai sajtótájékoztatóján. Emellett lényegesnek nevezte, hogy takarékos és modern legyen a közvilágítás, mintegy 7600 ledes lámpatestet szerelnek fel a kandeláberekre, néhol sűrítik is a rendszert, főleg Fényesen. Ezek közül 2700 intelligens lesz, ami azt jelenti, hogy a szakemberek kivonulás helyett akár egy irodából is beavatkozhatnak, szükség szerint csökkenthetik vagy növelhetik a fényerőt egy szoftver segítségével. Sőt, azt is lehet majd látni, van-e meghibásodás.

Fejlesztik a térfigyelő kamerák hálózatát a piacnál; Jaminában a rendelőintézetnél; a Lencsési lakótelepen az orvosi rendelőnél; a belvárosban pedig a Jókai színháznál. Szarvas Péter szerint minél több eszköz pásztázza a közterületeket, annál kevesebb bűncselekmény és szabálysértés történik, a berendezéseknek van visszatartó erejük.

Városszerte kilenc, úgynevezett digitális totemoszlopot építenek ki, amelyekkel információkat juttathatnak el, a békéscsabaiak és a városba érkezők a közszolgáltatásokról tájékozódhatnak, de ez akár reklámfelület is lehet. Úgynevezett parkolásmenedzsment-fejlesztés szintén lesz, szeretnék a parkolni szándékozók igényeit kielégíteni, és ha a rendszer beválik, akkor tovább is fejleszthető.

Lapunk érdeklődésére a beruházás kapcsán a Fidesz-frakció részéről Opauszki Zoltán tanácsnok egyebek közt elmondta, pár éve a város negyedében megvalósult a közvilágítás terén a ledesítés, most a maradék háromnegyedén is megtörténik a fejlesztés. Bizonyos oszlopokra szenzorokat, érzékelőket is telepítenek, illetve a rendszer akár wifi, azaz vezeték nélküli internetszolgáltatást nyújthat.