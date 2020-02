Újabb komoly elismerést kapott a gyulai turizmus

A Turizmus 50 fontos szereplője & TOP 10 Polgármester című exkluzív kiadványba bekerült dr. Görgényi Ernő polgármester és Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. 2018-ban mindkettőjüket az ötven legbefolyásosabb turisztikai személyiség közé választották.

A Turizmus Kft. által összeállított idei kötet a hazai idegenforgalom félszáz legmeghatározóbb szereplőjét vonultatja fel. Dr. Görgényi Ernő polgármester a tavalyi év turisztikailag legeredményesebb tíz vidéki városának polgármesterei között szerepel. A kiadvány beszámol arról, hogy dr. Görgényi Ernő 2006 óta dolgozik önkormányzati képviselőként, 2010 óta polgármester.

Több fontos mérföldkő köthető a személyéhez, 2013 januárjában megalapították a Gyulahús Kft.-t, megmentve ezzel a helyi húsipart. 2013 végére megalapították a Gyulai Várfürdő családi élményfürdőjét, az AquaPalotát. 2016 márciusában átadták a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontot, amely európai szinten elismert örökségturisztikai célpont. 2019-ben eldőlt, hogy Gyulán építi meg új helikopter-alkatrészgyárat az Airbus.

A turizmus fontos ágazat a városban, nagyságrendjét jól mutatja, hogy a 32 ezres településen összesen 5300 férőhely található. Tavaly állami normatív kiegészítés nélkül több mint 179,5 millió folyt be az idegenforgalmi adóból, a helyi iparűzési adó-bevétel 940 millió forint volt. A vendégéjszakák száma 2010 óta megduplázódott, 2019-ben 600 ezer körül alakult.

A fejlesztések is folytatódnak. Zajlik az Almásy-kastély kiskastély-szárnyának egymilliárd forintos felújítása. A belváros rekonstrukciójának újabb részeként megújul az Erkel tér és környéke, illetve Százéves cukrászda terasza is. A kormány döntésének köszönhetően 2,5 milliárd forintos támogatással a Várfürdőben újabb beruházások valósulnak meg.