Újabb egyetemi képzések indulnak Békéscsabán

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Egyetem (GFE) közösen hirdet meg képzéseket több területen, békéscsabai képzőhellyel. Az SZTE Mérnök Kar négy szakirányú továbbképzést hirdet: a megújuló energia hasznosító szakirányú továbbképzési szakra, a gabonatárolási szakmérnök szakirányú továbbképzési szakra, a műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök szakirányú továbbképzési szakra és a hulladékgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szakra szeptember 20-ig lehet jelentkezni.

Az SZTE Mezőgazdasági Kar növényvédelmi szakmérnök, precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök, gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó, mezőgazdasági értékbecslő, vadgazdálkodási igazgatási szakirányító képzéseket hirdet. A precíziós szakmérnök képzés esetében kevert a képzési forma, ahol az elméleti tananyagot online formában, saját időbeosztásuk szerint sajátíthatják el a hallgatók, a gyakorlatokat pedig a hagyományos rendszerben végzik.

– A két intézmény, az élethosszig tartó tanulás jegyében, tavaly októberben írt alá stratégiai megállapodást, azzal a céllal, hogy közösen nyújtsanak a munkaerőpiaci igényekhez igazodó, magas minőségű képzéseket a már diplomával rendelkezőknek – emlékeztetett prof. dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese. – Közös célunk, hogy a fiatalok a térségben tanuljanak tovább és helyezkedjenek el, ehhez pedig kiváló alapot biztosítanak a közös képzések.

– A Gál Ferenc Egyetem és az SZTE stratégiai megállapodásának célja a munkaerőpiaci igényekhez igazodó, magas minőségű képzések biztosítása, ezen belül is kiemelt hangsúllyal a már aktívan dolgozó, munkahellyel rendelkező diplomások szakirányú továbbképzési igényeinek kielégítése – fejtette ki dr. Kozma Gábor, a GFE rektora, majd hozzátette: a helyben elérhető képzési szolgáltatások a helyben maradás ösztönzésének fontos eszközei.

– Egy régió gazdasági-társadalmi fejlődésében, lakosság megtartó képességében meghatározó szerepe van a felsőoktatásnak – – fogalmazott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. – Örömteli, hogy a megyében több kart is működtető Gál Ferenc Főiskola augusztus 1-től egyetemmé vált. Ez a tudásbázis a szellemi alapja lehet a helyi innovációnak, és ezzel együtt a versenyképesség erősödésének. Fontos, innovatív jellegű, a megye jövőjét befolyásoló körülmény a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem együttműködése. Mindez a felsőoktatást közelebb viszi a munkaerő-piaci igényekhez.

– A Békés Megyei Kormányhivatal társadalomszervező funkciójában katalizátorszerepet vállal a megye népességmegtartó erejének növelésében. E gondolatiság jegyében kötöttünk partnerségi szerződéseket a megyében működő szakképzési centrumokkal, illetve a felsőoktatási intézményekkel is. Ennek záloga a Szegedi Tudományegyetem és Gál Ferenc Egyetem együttműködése, képzéspalettájának bővítése is. E célt szolgálják a Békéscsabán induló új szakirányú továbbképzések, mert ezek a helyben maradás ösztönzésének elengedhetetlen eszközei – méltatta a kezdeményezést Takács Árpád kormánymegbízott.

Diplomások jelentkezhetnek

A szakirányú továbbképzésekre olyan diplomások jelentkezését várják, akik alapdiplomával már rendelkeznek az adott tudományterületen, de szeretnének még további képesítést, szakmát szerezni. A képzések helyszíne Békéscsaba. A képzések célja, hogy a meghirdetett szakokon a tanulmányi idő alatt naprakész gyakorlatot is szerző, jól képzett szakemberek végezzenek.

Az alapdiplomával kapcsolatos tájékoztatást a szakképzések leírásában találhatják meg az érdeklődők, ennek érdemes utána olvasni, hiszen az agrár képzési területen nem csupán mezőgazdasági diplomával rendelkezők jelentkezését várják: a mezőgazdasági értékbecslés szakot például olyan agrárszakembereknek, jogászoknak, közgazdászoknak, illetve műszaki szakembereknek is ajánlják, akik az alapdiplomájuk mellé a mezőgazdasági értékbecslés területeivel is meg akarnak ismerkedni, s a szerzett ismereteket munkájukban kívánják felhasználni.