Újabb intézkedéseket vezettek be Orosházán

Orosházán piros kordonszalagok jelzik, hogy újabb intézkedéseket vezettek be, hogy megakadályozzák a járvány terjedését. Pénteken reggel a város és Gyopárosfürdő számos pontján láttunk ilyen kordonnal lekerített, a hétköznapokban is forgalmas, sokak által kedvelt és látogatott helyeket.

Dávid Zoltán polgármester pénteken délelőtt közösségi oldalán tájékoztatta az orosháziakat arról, hogy az emberi élet védelme érdekében az ünnepi hétvége időtartamára az alábbi rendelkezéseket hozta.

– A Gyopárosfürdő területén található önkormányzati parkolók használatát az ünnepek idejére felfüggesztem. A tórendszer körüli sétány és a Gyopároson lévő parkok, a játszótér nem látogathatók. Orosházán a parkok, játszóterek nem látogathatók. Az üdülőtulajdonosok és szállásadók a hosszú hétvégén ne fogadjanak üdülővendéget. Felhívom az élelmiszer-elárusító boltok figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a higiéniás szabályok betartására. Lehetőleg csak maszkban, kesztyűben engedjék be a vásárlókat az üzletekbe és akkor is csak annyit, hogy mindenki megtarthassa a biztonságos fizikai távolságot másoktól. Kérem a tömegközlekedésen utazókat, hogy maszkot, kesztyűt mindenképpen viseljenek. Kérek mindenkit, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyja el lakóhelyét, és akkor is tartsa be a 1,5 méter távolságot másoktól! A korlátozások közösségünk érdekét szolgálják, betartásukat a rendelkezésemre álló eszközökkel ellenőrzöm.