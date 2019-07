Újabb fejlesztés valósult meg a tarcsai ligetben

A közreműködő szervek engedélyezték, hogy a Ligeti rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán című pályázat megvalósítása során fel nem használt pénzmaradványokat a létesítmény, illetve környezete fejlesztéséhez használja fel az önkormányzat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a ligeti pavilon a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon elnyert 104 millió forintos támogatás segítségével újulhatott meg. A fejlesztést tavaly adták át. A beruházás során végül a teljes összeget nem használták fel, ezért kért a fennmaradó források felhasználására engedélyt az önkormányzat. Lipcsei Zoltán polgármester kérdésünkre elmondta, a fejlesztés során tíz térfigyelő kamerát telepítenek majd a ligetbe.

– Erre elsősorban az általános biztonság miatt van szükség. Ugyanakkor sajnos történtek már rongálások is a megújult épületnél, így szeretnénk annak is elejét venni, hogy ez megismétlődhessen – nyilatkozta a településvezető. – Emellett díszkivilágítás kiépítését tervezzük.

Hozzátette: ennek köszönhetően éjszaka és este is könnyebben megközelíthetővé válik a liget, amit természetesen hangulatosabbá is tesznek a fejlesztéssel. A díszkivilágítás ugyancsak szolgálja a biztonság erősítését is. A polgármester kérdésünkre megerősítette, a közbeszerzési eljárás hamarosan elindulhat, és a beérkező ajánlatok függvényében akár már idén be is fejeződhet a két kiegészítő, de a liget szempontjából igen fontosnak minősülő fejlesztés.

