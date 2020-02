Újabb csabai expedíció indul a Boden-tótól Köröstarcsáig

Újabb több ezer kilométeres vízi kalandra indul a Gyurkó Dániel és Major Gyula fémjelezte békéscsabai expedíciós csapat idén júliusban. A megyeszékhelyi különítmény ezúttal Svájcból, a Boden-tótól hajózik majd hat országon át egészen Köröstarcsáig. Bár tavaly még nem tervezték, végül mégis úgy döntöttek, hogy erről az útjukról is film készül.

Megtartottuk az első megbeszélésünket, elkezdődött az előkészítő munka a háttér biztosítása érdekében – nyilatkozta hírportálunknak Gyurkó Dániel, a csapat egyik motorja. Mint elárulta, az ötletet már tavalyelőtt megfogalmazták, amikor a hollandiai Rotterdamtól hajóztak szintén Köröstarcsáig.

– Először a folyón minket ért nehézségek miatt azt gondoltuk, hogy messze elkerüljük a Rajnát, végül mégis előjött belőlünk a kíváncsiság. Nagyon érdekelt bennünket, hogy milyen a folyónak az a félezer kilométeres szakasza, amelyet még nem érintettünk – fogalmazott Gyurkó Dániel. – Az egyik célunk tehát az, hogy feltérképezzük ezeket a tájakat. Persze néhány dolgot biztosan másként csinálunk, mint egy éve. Például több napot fogunk pihenni Frankfurtban, Bécsben és a vajdasági Becsén.

Utóbbi helyen – ami egyébként régi pihenőhelyüknek számít, és ahol mindig nagyon baráti fogadtatásban van részük – a kis csapat disznót is fog vágni, természetesen a kiváló gasztronómiai szakember, Knyihár Mihály vezetésével. A fő feladat, hogy a hagyományos békéscsabai ízeket elkészítsék a házigazdák számára. Az expedíciót Major Gyula, ifj. Major Gyula, Knyihár Mihály, Knyihár Mihályné, ifj. Knyihár Mihály, Gebei Béla, Iglicz Máté alkotja majd, és egy szakaszon Boldog Gusztáv, Vraukó András is a barátaival tart majd.

Gyurkó Dániel és Major Gyula kettősének nevéhez több dokumentumfilm is fűződik, de tavaly még úgy tervezték, hogy a Svájcból induló vízi útról nem készítenek felvételeket, mostanra azonban úgy határoztak, hogy mégis lesz új film.

– Nem titkolom, hogy sokat jelentenek számunkra a kedvező visszajelzések, az, hogy sokan megállítanak minket az utcán, hogy látták az előző munkáinkat. A legtöbben szinte várják a folytatást, és kérdezgetik, hogy legközelebb hová megyünk, honnan indulunk, és mikor lesz film – mesélte Gyurkó Dániel. – Azt hiszem, ennél nagyobb ösztönzőerő nincsen. Persze az is motivál minket, hogy újabb érdekességként megint bemutathatunk egy utat, ami Békés megyéből, illetve Békés megye irányába megtehető.

Gyurkó Dániel elárulta, még nem teljesen tisztázták, honnan indulnak a Boden-tótól. Az viszont már biztos, hogy július 7-én autókkal Békéscsabáról mennek Svájcba, hogy onnan nekivágjanak a várhatóan 2700-3000 kilométeres kalandnak. A vízi út várhatóan 33-35 napot vesz igénybe, és érinti majd Svájcot, Németországot, Ausztriát, Szlovákiát, Magyarországot és Szerbiát, majd a csapat a Vajdaság érintésével jut el ismét hazánkba.

– Már nagy erővel dolgozunk az előkészületeken, jelenleg úgy tűnik, hogy két hajóval megyünk az útra, de akinek van ilyen vízi járműve, még nyugodtan csatlakozhat hozzánk – tette hozzá hírportálunknak Dániel.