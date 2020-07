Újabb aranycsillagot kapott a gyulai

A nagyon jó ízű termékek kategóriájába emelte, és aranycsillaggal jutalmazta a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Íz és Minőség Intézet a Gyulahús Kft. Adalékmentes Gyulai Szárazkolbász elnevezésű különlegességét a közelmúltban.

Ez zsinórban a hatodik év, amikor a Gyulahús Kft. eredményesen szerepelt a szervezet kiírásán – hangsúlyozta az elismeréssel kapcsolatos keddi sajtótájékoztatón Daka Zsolt. Az önkormányzati tulajdonú cég ügyvezető igazgatója elmondta, külön büszkeséget jelent számukra, hogy az elmúlt három esztendőben új fejlesztésű termékekkel érdemelték ki az elismerést: 2018-ban a gyulai kézműves vékony kolbászt, 2019-ben a mangalicahúsos gyulai vastagkolbászt, míg idén az Adalékmentes Gyulai Szárazkolbászt díjazták a döntnökök. A bírák a legnevesebb, legmagasabb presztízsű európai kulináris és sommelier szervezetekből kerülnek ki. Emellett a Nemzetközi Íz és Minőség Intézet az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amely a bírálathoz vaktesztet használ. A zsűri a terméket az illat, az íz, a megjelenés, illetve az összbenyomás alapján értékeli.

Dr. Görgényi Ernő polgármester felidézte, hogy Stéberl András a gyulai nagyüzemi kolbászgyártás megteremtője 1935-ben a brüsszeli világkiállításon mutatta be a gyulai kolbászt, amit aranydiplomával ismertek el: – Mindez korszakalkotó eredménynek számított, hiszen ekkor már a nagyüzemi kolbászgyártás termékét tüntették ki – tette hozzá. – Az aranydiploma gazdasági jelentősége is óriási volt. A magyar fogyasztók számára is értékkel bírt a külföldi elismerés, de talán még fontosabbnak volt tekinthető az exportpiacok szempontjából. A polgármester párhuzamot vont az említett esemény és a Gyulahús brüsszeli elismerései között, hiszen az aranycsillagok erősítik a cég termékeit a hazai és az exportpiacokon is.

Dr. Görgényi Ernő kiemelte a cégnél folyó magas szintű, a fogyasztói igényekre reagáló innovációs tevékenységet is. Daka Zsolt elmondta, az Adalékmentes Gyulai Szárazkolbász jellemzően páros termék, de szeletelt, illetve csemegepultos formában is kínálják.

– Termékeink egészséges alapanyagokból készülnek, de egyre nagyobb igény fogalmazódik meg az adalékmentes élelmiszerek iránt. Ezért is léptünk az új fejlesztés irányában – ecsetelte. – Az újdonság már több belföldi partner polcain is megtalálható, és külföldről is mutatkozik érdeklődés iránta.

Az exporthelyzettel kapcsolatos kérdésünkre kifejtette: a COVID miatt bizonyos külföldi partnerek esetében akadnak nehézségek, különösen a HoReCa szektorban (szállodák, éttermek, kávéházak): – Biztató jelek érzékelhetők ugyanakkor Angliában, illetve az Egyesült Királyságban, ahol részben ismét megnyitottak ezek létesítmények – fogalmazott.