Újabb aranyat gyűjtöttek be, Borbála büszke az elismerésre

Mint arról már hírt adtunk, a békéscsabai Juhászné Varga Borbálát koronázták királynővé az idei kolbászfesztivál nemzetközi szárazkolbászversenyén. A legutóbbi négy évben három Juhász nyert, 2016-ban Bori keresztfia, Ádám, két éve pedig férje, György. A mostani győztes elmondta, a nevezésre őrzött meg egy kulárés versenydarabot. Ezt ő fűszerezte a családi töltésen, egy kicsit csípősebbre a szokásosnál.

Mint minden alkalommal, most is az érdekelt mindenkit a Csabai Kolbászfesztiválon, hogy mi a titka a győztes szárazkolbásznak. A nyertes szerint a legfontosabb, hogy a nagysúlyú sertés legnemesebb húsrészei is belekerüljenek a termékbe. Férjével közösen készítik a kolbászt, de azt a sorozatot, melyből a győztes szál kikerült, ő fűszerezte, és nem sajnálta belőle az erős, házi őrölt fűszerpaprikát.

– Olyan kamrában tároljuk a füstről lejött kolbászokat, melynek megfelelő a páratartalma, a szellőzése – ecsetelte a nyertes. Hozzátette, a kolbászokat nem szabad magukra hagyni, törődni kell velük mindennap. Két éve kacsabegybe töltött kolbásszal nevezett, de nem ez, hanem a férje versenykolbásza nyert. Most fordult a kocka, párja mangalica sertés húsából készített kolbásszal indult, de a zsűri az első háromba most nem választotta be.

Juhász György elmondta, csaknem egy esztendőn át kell figyelni a versenymunkákat a megmérettetésre. Legyen ez az ő vagy felesége, illetve Gyuri fiuk kolbásza.

– Nálunk a kondorosi, kétsop­ronyi és a békéscsabai családi gyökerek egyaránt fontosak, a kolbászkészítésnél is – ecsetelte Borbála. – Belenőttünk a disznótorokba, a hagyományt őrizzük, továbbadjuk. A fiunk kistermelőként már a portéka értékesítésével is foglalkozik. A lányunk, Anita is besegít a női munkákba egy-egy disznóvágáson. A hús és a szalonna aránya jellemzően 75–25 százalék, természetesen a hús javára. Az alapanyagot 6–7-es rostán daráljuk. Asztali sót, kiváló minőségű házi paprikát, fokhagymát használunk, minél pépesebb a fokhagyma, annál jobb. A köménymagot egészben rakjuk bele. Nagyon fontos, hogy tiszta legyen a bél, amibe töltünk. Ha csak lehetséges, előző nap vágunk, és a kolbásznak való húst kiterítjük, ott hagyjuk éjszakára, így a felesleges víz kijön belőle.

– A férjemmel együtt a szülői házból hoztuk magunkkal a kolbászkészítés hagyományát – emelte ki Borbála. – Akkoriban a disznótorok az egyik legnagyobb családi eseménynek számítottak, összejöttek a rokonok, barátok és szomszédok. Mindig adtunk kóstolót egymásnak, hogy friss termékeket fogyasszunk, illetve megkóstoljuk, ki miként készíti az adott disznótorost.