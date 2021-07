Új városházába térhetnek be a dévaványaiak

Egy teljesen új városházát kapott Dévaványa, melynek átadóünnepségét szerdán tartották. Megtudtuk, a TOP-os beruházás 640 millió forintba került, az épület előtt pedig egy túzoktyúkról és csibéiről megformált szobor kapott helyet.

Régi, rossz állapotú hivatala helyett egy teljesen új városházát kapott Dévaványa, amely kényelmes és modern terekkel várja a lakosság ügyintézésre induló tagjait és az önkormányzat dolgozóit. A Hősök terén helyet kapó épület átadóját pénteken tartották. Megtudtuk, a város 2017-ben pályázott sikeresen a 640 millió forintos beruházás 100 százalékos forrását adó TOP-os felhívásra. Így készülhetett el szívében, az egykor elhagyatott ipari terület helyén egy új, multifunkcionális kiszolgáló épület, amelyben működhet az önkormányzati hivatal, a Gyomaendrődi Járási Hivatal kirendeltsége, a Kormányablak, közművelődési iroda és egy civil pont. Az épület környezetében új zöld felületek, feltáró út, járda és parkolók is létesültek, valamint több megújuló energiaforrás felhasználását lehetővé tevő technológiát is beépítettek a helyszínen.

Valánszki Róbert polgármester elmondta, habár július 9. nem szerepel a naptárban a piros betűs ünnepek között, a dévaványaiak számára most mégis az lett. Hisz ezen a napon azt ünnepelhetik, hogy újra egy olyan épületben intéződnek ügyeik, amely méltó a város súlyához és a térségben betöltött szerepéhez. Visszaemlékezett, a régi városháza több épület egybeépítésével jöhetett létre, ahogy az elmúlt két évszázadban egyre nőtt a település. Alapjait 1840-ben rakták le, azonban már eljárt felette az idő, így vált céljukká egy teljesen új városháza megépítése, amit a TOP-os pályázatnak köszönhetően büszkén foglaltak el.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára elmondta, a kormány arra törekszik, hogy minden településen, ahol emberek élnek, a lehető legtöbb közszolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás és a közigazgatás szükséges formái elérhetők legyenek. Ebben sokat segít ma már az internet, de továbbra is szükség van olyan hagyományos helyszínekre, mint például a városháza. Hozzátette, miután Dévaványa egy jól működő város, egy jó önkormányzattal és országgyűlési képviselővel, így csupán egy műszakilag rendben lévő, korszerű épület hiányzott, ahol az emberek szívesen dolgoznak és ahová szívesen járnak ügyintézni. Ez most megvalósult az új városházával, amely véleménye szerint egy jó emlékeket adó közösségi hellyé is válhat.

Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette, ahogy a megye számos pontján, úgy Dévaványán is nagyon sok minden megvalósult az utóbbi években. Többek között oktatási épületek újultak meg, infrastrukturális fejlesztések zajlottak, illetve utak épültek. Így már elérkezett annak az ideje is, hogy a település egy új polgármesteri hivatalt is kaphasson, amit minden helyi lakos kihasználhat. Ehhez a fejlesztéshez és a korábbiakhoz is gratulációját fejezte ki a városvezetés felé, illetve azt kívánta nekik, hogy a jövőben is megmaradhassanak ezen a szépen fejlődő úton.