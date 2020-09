Új üzemcsarnokkal bővül a gyomaendrődi vállalkozás

Új üzemcsarnokkal bővül a gyomaendrődi Mamutec Hungary Kft. telephelye, melynek alapkőletételét kedden tartották. Az eseményen megtudtuk, a társaság eddigi, közel húsz éves történetének legnagyobb, másfél éves beruházása kezdődhet el idén.

Csipai Béla cégvezető üdvözlő beszédében elhangzott, a Mamutec Hungary Kft. és tulajdonosa, a Seilfabrik Ullmann csoport hosszú évek óta igen erős növekvő szakaszban van, ami a koronavírus okozta helyzetben sem állt le. Így nyolc éven belül immár harmadik alkalommal helyezhetik el egy új épület alapkövét.

Elmondta, a jelenlegi beruházás az állam, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium versenyképesség-növelő, vissza nem térítendő támogatásával, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) lebonyolításában valósul meg. A vállalt beruházási érték 574 millió 544 ezer forint, támogatásuk pedig 287 millió 272 ezer forint. Ezen összegekből épül meg egy 1287 négyzetméteres gyártó és raktárcsarnok, illetve megtörténik a fonott és sodrott kötelek gyártásának bővítéséhez szükséges cérnázó-, spulnizó-, kötélfonó-, illetve kötélsodró gépek beszerzése.

Az üzemcsarnok két fő részből áll majd, egy 742 négyzetméteres gyártórészből és egy 545 négyzetméteres raktárrészből, melyekbe öt új munkavállalót is alkalmazhatnak, a már meglévő 123 főhöz. Végül hozzátette, egy másik pályázatban is sikeresek voltak, így a csarnok építésével szinte egy időben napelempark is készülhet náluk, amelyre közel 60 millió forintos energetikai korszerűsítési támogatás érkezett.

Dr. Rákóczi Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, nagy öröm számára, hogy jelen lehet az üzemcsarnok alapkőletételénél, hiszen minden ilyen beruházás fontos Békés megyének. Mivel azon túl, hogy profitot termel a Mamutec Hungary Kft., több mint száz dolgozójának, illetve azok családjainak biztosítja megélhetését is. Ráadásul a társaság jelenleg a Gyomaendrődi Járási Hivatal meghatározó foglalkoztatója, amely a vírus időszaka alatt a létszám csökkentése helyett annak megőrzésén és bővítésén dolgozott. A jelenlegi fejlesztést követően pedig további negyven százalékkal növeli termelését, ezzel Európa egyik legnagyobb kötélipari vállalatává nőheti ki magát.

Dankó Béla országgyűlési képviselő beszédében kifejtette, az alapkőletétel ünnep lehet a cégnek, amely a beruházás által bővülhet, fejleszthet, dolgozóinak, akik így stabilabbnak, biztosabbnak érezhetik munkahelyüket, valamint a térségnek is, hiszen a Mamutec Hungary Kft. fontos feladatot lát el környezetében. Kiemelte továbbá a Csipai Béla által említett környezetvédelmi beruházást is, ami a napelempark építésével valósul meg náluk, hiszen az egybecseng a kormány klímavédelmi elképzeléseivel.

Videó: Nagy Tibor

Toldi Balázs polgármester elmondta, a Mamutec Hungary Kft. egy sikeres, megbízható vállalkozás, amely dinamikusan fejlődik, utóbbit bizonyítja az új üzemcsarnok építése is. Egy olyan város vezetőjeként pedig, amely a 2020-ig tartó pályázati ciklusban rengeteg pályázatot nyújtott be, illetve nyert el, átérzi örömüket. Ezzel együtt biztosítja a cégvezetőket arról, hogy Gyomaendrőd továbbra is mellettük áll, és számíthatnak rá a partneri együttműködésben.