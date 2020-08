Új mikroszkóp segíti a szemműtéteket Orosházán

Hatékonyabb, biztonságosabb lesz az operáció a tizenötmillió forintos eszközzel.

Élesebb kép műtét közben, állítható fényerő a páciens kényelme érdekében, hatékonyabb és biztonságosabb beavatkozás. Ezt tudja az új szemészeti mikroszkóp az Orosházi Kórházban. A Zeiss OPMI Lumera 300 operációs mikroszkóp az egyik legjobb eszköz a kategóriájában, immár ezzel végzik a szemlencseműtéteket.

– Az egyik legfontosabb célunk, hogy a kórházi eszközparkot a lehetőségek szerint fejlesszük. Az egynapos szemészeti részlegen az elmúlt években folyamatosan cseréltük a műszereket, ez a mostani, majd 15 millió forint értékű mikroszkóp újabb minőségi előrelépés a betegbiztonság és a műtéti hatékonyság szempontjából – fogalmazott dr. Duray Gergő főigazgató.

– Az új mikroszkópnak rendkívül jó a mélységélessége, emellett a halogénfény biztonságosabbá teszi a műtéti eljárást. A páciensek számára is előnyösebb. Műtét közben a fény erősségét is tudjuk állítani, ami így kevésbé zavaró a betegnek – ismertette a legfontosabb különbséget dr. Gyenes Ágota. A szemészeti részleg vezető főorvosa kiemelte, az új berendezés üzembe helyezésével a műtéti személyzet munkája is változott.

– A műtő személyzete mostantól egy kivetítőn, monitoron keresztül figyelheti, hol tart az orvos az operációban. Akár külön kérés nélkül is adhatják a szükséges eszközt, vagy készíthetik elő a következő fázist, ami gyorsabbá, hatékonyabbá teszi az operációt – ismertette a főorvos. A rendszer képes a teljes műtéti eljárás rögzítésére is, így a felvételek bármikor visszanézhetők, ami kiváló alapanyag a tanulásra, a fiatal orvosok oktatására vagy akár a vitás esetek eldöntésére.