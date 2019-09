Új játékok érkeznek a méhkeréki óvodába

Kétmillió forint értékben telepítenek kültéri játékokat az óvodába, így lengőhintával, rugós hintával és körforgóval bővül az udvar – ismertette Nyári Rudolfné intézményvezető, hozzátéve, minderre egy sikeres EFOP-os pályázat ad lehetőséget.

Ahogy az elmúlt években, idén is kaptak nemzetiségi támogatást, amiből programokat valósítanak meg és újabb eszközöket szereznek be, ebből a forrásból kirándultak el korábban például a CsabaParkba, Gyulára vagy Debrecenbe.

Az intézményvezető hangsúlyozta, kiváló kapcsolatot ápolnak a fenntartóval, az önkormányzat mindent biztosít annak érdekében, hogy zavartalan legyen az óvoda működése és csak a gyerekek nevelésére, oktatására kelljen összpontosítani. A felkészült kollégák nyugodt légkörben dolgozhatnak, új óvónénit vettek fel, a korábban dajkaképzésen résztvevők pedig közfoglalkoztatottként szerezhetnek tapasztalatot. Jelenleg 38 gyerek jár óvodába, a jövőben emelkedésre számítanak a születések száma alapján.

Nyári Rudolfné meglátása szerint a méhkeréki óvoda több tekintetben is egyedülállónak mondható: például a speciális mozgásfejlesztő terápia, a SZIT helyben elérhető, kevés óvodai tornaterem rendelkezik ehhez szükséges eszközökkel. Komoly hangsúlyt fektetnek a román nemzetiségi nevelésre, ennek érdekében Romániából szintén játékokat szereztek be, illetve egy könyvtár kialakítása is folyamatban van.

Bár most is érkeznek kültéri játékok, a továbbiakban szintén fejlesztenék az óvoda udvarát – beszélt a célokról az óvodavezető. Emellett az önkormányzat pályázott arra, hogy a most kihasználatlan két csoportszobát élettel töltsék meg. Azokban bölcsődét hoznának létre, hogy ezzel is segítsék a méhkeréki családokat, biztosítsák a három év alatti gyerekek napközbeni ellátását is.

