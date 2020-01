Új helyre költözik a védőnői szolgálat Békéscsabán

Elkészült a Dedinszky utcában, a jelenlegi helyétől mintegy 300 méterre az új védőnői centrum, ahol több tér, több helyiség áll majd a szakemberek, valamint a kismamák és a kisgyermekek rendelkezésére. A mostani elképzelések szerint a védőnői szolgálat márciusban költözik.

A bejáratnál rögtön egy információs tábla segíti az eligazodásban a betérőket. A térképen is látszik, valamint Szenti Zoltánné, a békéscsabai védőnői szolgálat vezetője is elmondta, hogy az épület utcafronti részében három tanácsadó helyiség áll majd a szakemberek és az ügyfeleik rendelkezésére. Ez azért fontos, mert így lényegesen könnyebb az olyan négyszemközti, bizalmas beszélgetésekre sort keríteni, amelyeken akár intim kérdések is felmerülhetnek.

Helyet kapott az épületben egy multifunkcionális terem, ahol különféle rendezvényeket tarthatnak – értekezleteket, baba-mama klubokat, szülésre felkészítő tanfolyamokat, előadásokat –, ezekre az alkalmakra eddig mindig külső helyszínt kellett keresniük. Ugyancsak komoly előrelépést jelent, hogy kialakítottak egy baba-mama szobát, ahol lehet szoptatni, tápszert melegíteni. Fontos, hogy a méhnyakszűréshez szükséges vizsgáló szintén helyet kapott a védőnői centrumban.

Szenti Zoltánné kiemelte: az ügyfelek, így a kismamák és a kisgyermekes szülők kényelmét hivatott szolgálni, hogy egy babakocsi-tároló is rendelkezésre áll, mint ahogy több mosdót is kialakítottak a bejárat közelében, és a várakozás is komfortosabb lesz, mint korábban. Az épület hátsó részében kaptak helyet a munkaszobák, ahol a – jaminaiakon kívüli – tizenkét területi védőnő dolgozhat majd. Ezt az épületrészt külön bejárattal látták el, itt alakították ki a további szükséges helyiségeket: a személyzeti mosdókat és öltözőket, valamint a tárolókat.

– Csak köszönet járhat a városnak azért, hogy gondot fordított az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, minden területen hatalmas előrelépést jelent az új védőnői centrum – hangsúlyozta a vezető védőnő. Az eddigi – és még jelenlegi – helyen zsúfoltság tapasztalható, így az új helyen nagyobb teret kapnak mind a szakemberek, mind az ügyfelek. Évente átlagosan négyszáz gyermek születik Békéscsabán, ebből látható, mekkora a forgalom.

Elmondta, a védőnői szolgálat a tervek szerint márciusban költözik mostani helyéről a Dedinszky utcába. A jelenlegi védőnői centrumban található a szakrendelés is – ez előny és hátrány egyben –, tehát például a cukorterhelés miatt ezentúl is oda kell menniük a kismamáknak.