Új határidőt adtak a kerti fúrt kutakra Békés megyében is

Új, későbbi határidőt határozott meg az Országgyűlés a fúrt kutak engedélyezésével kapcsolatban – tájékoztatott Facebook-oldalán Dankó Béla. Az országgyűlési képviselő kiemelte, munkája során rengeteg kérdést, megkeresését kap, amelyek egy jelentős része az utóbbi időben éppen a fúrt kutakról, a kapcsolódó szabályozásokról érkezett hozzá.

– Helyben is fontos témáról van szó, hiszen Békés megyében rengetegen művelnek kiskertet, illetve sokak házánál is található ilyen kút. Számukra természetes, hogy lényeges dologról van szó – mutatott rá a képviselő, majd hozzátette: az Országgyűlés múlt kedden döntött a témában.

Mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. Az idei év végére rögzített határidő így három évvel kitolódik.

A fúrt kutak kérdése valóban erősen foglalkoztatja a közvéleményt, hírportálunk is több megkeresést kapott az elmúlt hetekben. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy a járványhelyzet mennyiben módosítja az eredeti, idén december végi időpontot. Az Országgyűlés döntése gyakorlatilag ezekre a kérdésekre is választ adott, hiszen a képviselők elfogadták azt a törvényjavaslatot, mely tartalmazza az említett módosítást is.