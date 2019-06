Új epizód kezdődik az egykori gyulai moziban

Hamarosan új tulajdonosa lesz a korábbi gyulai mozinak. A patinás épület 80 millió forintért kerül majd a befektető céghez, amely számos fejlesztést tervez az ingatlanban, aminek a sorsa így hosszú idő után megnyugtatóan rendeződhet.

Az egykori mozi sorsa már jó ideje a levegőben lógott, az önkormányzat éppen ezért korábban is igyekezett megnyugtató módon pontot tenni az épület sorsával kapcsolatos kérdésekre. A képviselő-testület még 2018-ban határozott arról, hogy értékesíteni kívánja a Béke sugárút 10. szám alatt található, 677 négyzetméteres, kivett filmszínházat. Mint akkor hírportálunkon is megírtuk, a határozat meghozatala előtt az önkormányzat ingatlanszakértői véleményt kért, amely szerint a korábbi filmszínház becsült értéke 80 millió forint körül mozog.

Akkor a megadott határidőig egyetlen kft. pályázott, viszont az eljárást a testület érvénytelenné nyilvánította, mert az ajánlott vételár nem érte el a kikiáltási árat. A vagyonrendelet szerint eredménytelen pályázat esetén az abban meghatározott feltételek szerint új pályázat kiírása nélkül az ingatlan hat hónapon belül az első jelentkező számára hasznosítható, értékesíthető. A Super Invest Ügynökség Kft. jelezte, hogy a 80 millió forintos áron, a pályázatban szereplő feltételek alapján meg kívánja vásárolni az ingatlant.

Dr. Görgényi Ernő részletesen szólt arról is, hogy a cég milyen fejlesztéseket tervez az épületben. Az emeleten a társaság irodái kapnak majd helyet, a földszinten megtartják a jelenlegi pékséget és a közeli hotelhez tartozó akadálymentes szobát. A nagyterem 1970-es években készült álmennyezetét és falburkolatait elbontják, és visszaállítják az eredeti épületdíszítést. Funkcionálisan vegyes hasznosítású lesz a nagyterem, helyet kap benne a Pannon Konyha és Bor Hagyományőrző Egyesület, amelynek gyulai működése több mint évtizedes múltra tekint vissza, illetve a vásárló cég által működtetett két szálloda reprezentatív rendezvényeit is kiszolgálja majd, ugyanakkor városi programoknak, eseményeknek is otthont adhat.

A társaság az épület műemléki jellegét tiszteletben tartva, az eredeti helyiségrendet újítja fel. A homlokzaton nem terveznek változtatást, azt a továbbiakban is a jelenlegi formájában kívánják megtartani.

A nyílászárókat cserélik majd. Megerősítették, hogy a nagytermet megtartják, és az eredeti díszítést visszaállítják. Megmarad az eredeti tetőszerkezet és héjalás is. A tetőteret ellenben nem kívánják hasznosítani. Az épületben a felújítás során az alkalmi vetítések lehetőségét kialakítják.

A polgármester kitért arra, hogy a cég a vételi díjat két részletben fizeti meg. A vételár maradéktalan megfizetéséig a tulajdonjog nem száll át a társaságra. Az önkormányzatnak pedig visszavásárlási joga lesz, amely akkor érvényesíthető, ha a cég a tulajdonszerzéstől számított öt éven belül nem fejezi be a felújítást és a beruházást.