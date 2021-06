Új élettel telhet meg a berényi ulicskás ház

Ismét nagy fába vágta a fejszéjét a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete. A közelmúltban a nemzetiségi önkormányzat tulajdonába került a városban található egyik utolsó, még a 19. század közepén épült ulicskás ház, amelyet szeretnének a település újratelepítésének 300. évfordulójára felújítani és tájházzá alakítani.

A berényi szlovákság jellegzetes lakóépülete az előtornácos, úgynevezett ulicskás ház volt. Ebből az épülettípusból viszont alig maradt fenn mostanra.

– Éppen ezért, amikor adódott a lehetőség, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzat megvásárolhatná a Madarász utcában található különleges ingatlant, azonnal Soltész Miklóshoz, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárához fordultunk egyedi kérelemmel, aki támogatást ítélt meg az épület megvásárlására, illetve a felújítási munkálatok elkezdésére. A házat a nemzetiségi önkormányzat vásárolta meg, a fennmaradó összeget pedig a rekonstrukcióra fordítjuk majd – tudtuk meg Borgula Györgynétől, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete elnökétől és Cservenák Jánostól, a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől.

Bár a ház jelenleg nincs a legjobb állapotban, de a szakértők úgy vélik, hogy igazi gyöngyszemre találtak, és megfelelő munkálatok után egy gyönyörű és különleges tájház születhet ott meg.

Első lépésként a mérnökök, a szakemberek mérik fel hamarosan a lehetőségeket. Köztük lesz Bihari Ádám okleveles építészmérnök, aki kimondottan környezettudatos építéstechnológiával dolgozik, számos tájház rekonstrukciója fűződik már a nevéhez, a ­téma egyik neves hazai szakértőjének számít.

Ebben a hónapban már el is kezdődik a tervezés, illetve egy tervcsomag összeállítása. A helyi szlovákság képviselői az úgynevezett Teleki Alapítvány kiírására is szeretnének pályázni, hiszen várhatóan újabb ­forrásokra is szükség lesz az elképzelések megvalósításához.

– Ehhez természetesen szeretnénk jól megalapozott terveket benyújtani

– mondta el hírportálunknak a helyszínen Borgula Györgyné. Mint megtudtuk, az ingatlan bővelkedik a lehetőségekben. Amit biztosan tudnak, hogy a nyílászárókat szeretnék megtartani, hiszen azok őrzik a szlovákság tradícióit. Illetve megtalálható egy 19. századból származó eredeti ajtó is, amelyen a padlásra lehet feljutni.

Gondolkodnak a melléképület helyrehozatalában is, a kemenceszáj ott még megtalálható, így ez a gasztronómiai eszköz is új életre kelhetne. A hatalmas udvar szintén sok lehetőséget kínál, ahol egy közösségi rendezvények megtartására alkalmas hangárt szeretnének kialakítani

– emelte ki Borgula Györgyné.

Az épület belsejében, az egyik szobában országosan is egyedülálló emlékek kapnának helyet. A helyiséget a szlovák–magyar lakosságcserével kapcsolatos bútorokkal rendeznék be. A korabeli berendezés már rendelkezésre is áll. A további szobákban lenne egy vitrines rész, ahol papíralapú hagyatékokat mutatnának be, és kialakítanának egy foglalkoztatót gyermekek számára, hiszen a fiatalabb korosztály bevonását a múlt megőrzésébe kiemelt célnak tekintik.

Emellett ugyancsak megújulna a konyha és a kamra különleges egysége. Az épület számos érdekességet, építészeti értéket tartogat. A ház mennyezete például deszkás, amire annak idején szalmás sár került. Jellegzetesek az ablakok, ahogy a tornác is.