Új életet adnak a falvaknak Békésben is

Láthatóan egy jól megfogalmazott stratégia mentén, egymásra épülő módon zajlanak a fejlesztések Tarhoson – nyilatkozta hírportálunknak Gyopáros Alpár, miután megtekintette a már elkészült és hamarosan megvalósuló beruházásokat, illetve azok helyszíneit a községben. A kormánybiztos kérdésünkre hangsúlyozta, sok olyan fejlesztés folyik országszerte, amelyre az önkormányzatok régóta vártak.

– Természetesen az érintett polgármesterek örömmel vették a kifejezetten a kistelepülések számára szóló programot, amelynek köszönhetően soha nem látott mértékű forrástömeg áll az ötezer lélekszám alatti községek és városok rendelkezésére – ecsetelte Gyopáros Alpár. – A visszajelzések alapján közel áll hozzájuk a rugalmas eljárásrend is. A pályázatok beadási határidejének letelte után körülbelül két hónappal már nyerteseket hirdetünk, majd szinte azonnal utaljuk a 100 százalékos intenzitású pályázati támogatást.

Ennek is köszönhető, hogy amerre csak járunk az országban, mindenütt egymást érik a beruházások. Külön kiemelte, hogy a tarhosi önkormányzat kiválóan sáfárkodik a Magyar Falu Programban elnyert forrásokkal.

Gyopáros Alpár kitért arra, hogy Békés megyében 59 település jogosult pályázni az MFP kiírásaira. Tavaly az érintett községek és kisebb városok 130 nyertes pályázattal, közel 1,5 milliárd forintnyi forrást nyertek el Békésben. Idén tíz pályázati kiírást tettek közzé a Magyar Falu Programban, amiből négyben hirdettek eredményt, és a megyéből máris negyven sikeres pályázat született.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, nagyon komoly fejlesztési folyamatokat indítottak el Tarhoson: – Számos beruházást valósítottunk meg, több hiányosságot pótoltunk – tette hozzá. – A Magyar Falu Program pedig új perspektívát nyit a kistelepülések előtt. Abban bízunk, hogy a megkezdett munkát az MFP keretein belül is folytathatjuk a jövőben, amivel tovább javítjuk az emberek életminőségét.

Kürti Sándor, Tarhos polgármestere úgy vélekedett, a magyar községek számára a felzárkózásra a legnagyobb esélyt a Magyar Falu Program biztosítja. Tavaly négy pályázattal közel 40 millió forintot nyertek, idén pedig mintegy 25 millió forintos támogatást kaptak belterületi utak fejlesztésére, közel 5 millió forintot járdákra és csaknem 3 millió forintot orvosi eszközökre. Utóbbi célra egyébként már tavaly is sikeres pályázatot nyújtottak be, ugyancsak a Magyar Falu Program keretében.

Kürti Sándor legfontosabb eredményének azt nevezte, hogy a falu él, mozog és összetart, amiben fontos része van a fejlesztésnek is: – A kormányzati támogatásoknak, így a MFP-nek köszönhetően olyan területeken értünk el előrelépést, amelyre korábban nem is gondoltunk – fogalmazott a polgármester.

Több millió forintos korszerűsítések

Csabacsűd fejlesztéseit is megtekintette csütörtökön Gyopáros Alpár kormánybiztos. Molnár József polgármester elmondta, megtiszteltetés számukra a látogatás, ugyanakkor büszkék is, hogy megmutathatják fejlődésüket. A közelmúltban ugyanis több, mint 12 millió forintból korszerűsítették művelődési házukat, húsz millió forintból orvosi rendelőjüket, de új székeket kapott evangélikus imaházuk, valamint óvodájuk udvara is megszépülhetett, mintegy három millió forintból.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, nem véletlen, hogy Gyopáros Alpár egyik állomásának választotta Csabacsűdöt, hiszen a nagyközség sikeresen pályázik a Magyar Falu Programban, és mindig jó dolgokra kér támogatást. Gyopáros Alpár látogatásán kifejtette, Csabacsűd példája kiválóan igazolja, hogy a települések mennyire tudnak élni a Magyar Falu Program adta lehetőséggel. Hiszen tavaly négy kiírásukban is sikeresen pályázott, így több, mint 35 millió forintból tudott fejlesztéseket végrehajtani. Emlékeztetett, ezenfelül idén is van nyertes útfejlesztési pályamunkájuk.