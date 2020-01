Új darabokat fújtak a mezőhegyesiek

A közönség nagy tapssal jutalmazta a helyi fúvószenekar első 2020-as hangversenyét, illetve az újévi koncert valamennyi felcsendülő darabját.

A szólistáknak és a koncerten részt vevő mazsorettek produkcióinak is járt az elismerés. Krcsméri Tibor, az idén fennállásának a 25. évfordulóját ünneplő zenekar karmestere elárulta, hónapokon keresztül készültek idei első hangversenyükre, ahol minden zeneszám első alkalommal csendült fel, tehát az újdonság volt a meglepetés. Sok darabot kellett megtanulniuk a zenészeknek.

– A nyarat minden hétvégén fellépésekkel töltöttük, az őszi, téli időszak maradt arra, hogy az új darabokat kiválasszuk, megtanuljuk és gyakoroljunk. Feszített tempóban, de lelkesen dolgoztunk. Játszottunk fülbemászó filmzenét, klasszikusokat, musicalt. Kulcsár Zsófi fuvolaszólója és dr. Szabados Éva éneke nagy sikert aratott, ahogy a Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület táncosainak koreográfiája is. Ők a hangverseny második részét színesítették – nyugtázta elégedetten a koncertélményt Krcsméri Tibor, akinek 35 zenésze a 23. újévi koncerten is remekül érezte magát. Sőt, már az utánpótlás is színpadra lépett. A karmester egyéves unokája a karmesterpálcát kézbe véve vezényelte az utolsó zeneszámot.

Nincs szó pihenésről, a munka folyamatos, hiszen az idei jubileumra már készülnek: augusztusban több napon át tartó nemzetközi fúvószenekari fesztivált rendeznek.

– Büszke vagyok a zenekar tagjaira és azokra is, akik befejezve a középiskolát, a zenei pályát választják. Idén Jakub Kristóf, Kulcsár Zsófia és Dere Máté akadémián, zeneművészeti főiskolán folytatja tanulmányait – tette hozzá.