Új csarnok épülhet a nagybani piacnál Békéscsabán

Több milliárd forintból fejlesztenék tovább a békéscsabai piacot: egy újabb csarnok és egy újabb pavilonsor épülne a bontásokat követően, egy nagy parkolóház létesülne, illetve a környék is teljesen megújulna. A nagybani piac pedig a Kétegyházi útra kerülne. Hanó Miklós alpolgármester szerint a békéscsabai az ország egyik leglátogatottabb piaca, ezért is lenne fontos a beruházás.

A beruházás során egy újabb, vasbeton szerkezetű, fedett-nyitott csarnokot építenének a hozzá tartozó kiszolgálólétesítményekkel, elárusítóhelyekkel együtt. Erre a korszerűsített vásárcsarnok és piaci terület melletti, szintén piacként funkcionáló részen, a Szabó Dezső utca 14–22. szám alatti telken – a városi tulajdonban lévő létesítmények elbontását követően – lenne lehetőség. A több mint 6000 négyzetméteres csarnok építménymagassága 6,74 méter lenne, körbekerített, zárható egységként szolgálna. A tetőre napelemes rendszert telepítenének.

– Emellett elbontanák a meglévő, elavult pavilonsort, annak helyén egy újabb pavilonsort építenének közel 250 négyzetméteren a Trefort utca 5–7. szám alatti telken – ismertette dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője.

Hogy kielégíthessék a parkolási igényeket, a Szabó Dezső utcában, a gazdabolt melletti – jelenleg is parkolóként használt – területen háromszintes parkolóházat építenének, rámpás felhajtóval, két személyfelvonóval. A mintegy 4700 négyzetméter összesített alapterületű parkolóház 292 személygépkocsit fogadhatna be, a ferde rámpatetőre itt is napelemes rendszert telepítenének. Teljesen átépítenék a Szabó Dezső utcai közterületet az újabb csarnok és a parkolóház között: ez 200 méternyi út korszerűsítését, 97 parkoló kialakítását, két zebra létesítését, járdák építését jelenti például.

Az Illésházi utcában parkolósáv lenne, 13 kocsinak; a meglévő vásárcsarnok melletti Piactér utcában pedig közel 100 méter utat építenének és 29 parkolóhelyet alakítanának ki. A nagybani piacot kiköltöztetnék a Kétegyházi útra: 9000 négyzetméteren alakítanák ki az ehhez szükséges infrastruktúrát, ami közlekedési felületeket, parkolókat, szociális és irodablokkokat, világítást takar.

– Az önkormányzat minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik, most a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban – folytatta dr. Sódar Anita. Jelezte: a Modern Városok Program keretében elkészült az a kormány-előterjesztés, ami arról szól, hogy biztosítanák a beruházás megvalósításához szükséges támogatást. Az előterjesztést még véleményezik a szaktárcák. Ha megvan a kellő forrás, azaz a támogatás, a város akkor tud a közbeszerzési eljárásban eredményt hirdetni és szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó céggel. Hogy ez mikor lehetséges, nem tudni, de a kivitelezést a szerződéskötéstől számított 750 napon, tehát nagyjából két éven belül kellene befejeznie a nyertesnek.