Új albummal jelentkezik a csabai Hetvenszer Hétszer Bocsánat

Tizenhárom évvel ezelőtt két Gábor keresztnevű békéscsabai fiatalember egy Bibliából vett idézettel „felvértezve” megalapította a Seventy Times Seven Forgive elnevezésű zenekart, mely mára Hetvenszer Hétszer Bocsánat néven vált ismertté. Hétfőn mutatják be legújabb lemezüket, melynek apropóján Kabai Gáborral, a zenekar vezetőjével beszélgettünk.

– Mi a zenekar története?

– 2007-ben Tóth Gábor fiatal barátommal akusztikusan két gitárral kezdtünk el zenélni. Ő akkor kamasz volt, én pedig a negyvenet töltöttem be. Összeállítottunk egy egyórás zenei műsort, műfaji határok nélkül válogattunk ismert magyar előadóktól. Békéscsabán főleg – az akkor még Ifiházban többször felléptünk. De Csorvásra és Szabadkígyósra is hívtak minket. Mindig is szerettem fiatalokkal zenélni, ha a kamaszkori közöny ketrecéből ki tudjuk hozni őket, akkor csodákra képesek.

Gáborral kiterveltük, hogy keresünk magunk mellé zenélni akaró tagokat. Csupa fiatal tehetség vett körül, én voltam a rangidős a csapatban mindig is. Nevet 2009-ben adtunk magunknak: Seventy Times Seven Forgive és sokat gyakoroltunk. 2012-ben Herczeg Tamás Identitás című versével neveztük egy videoklip pályázatra, amit megnyertünk. Megszületett az első klip. Nagy sikerként éltük meg, amikor az Ismerős Arcok előzenekara lehettünk – pályafutásunk során- háromszor is.

A második előzenekarkodás előtt magyarul kezdtük használni nevünket. Sajnos tagcserék az elköltözések, iskolai tanulmányok miatt mindig voltak, de a zenekar haladt tovább. 2015-ben NKA pályázatból megszületett „A megtapasztalhatón túl” CD-nk. Jártunk Erdélyben Déván, Böjte Csaba gyermekeinek adtunk koncertet. A Csabagyöngyében a Kormorán előzenekara is lehettünk, de felléptünk sörfesztiválokon és megyénkben több városban, községben is.

– Milyen számokat részesítenek előnyben?

– Szeretjük a dallamos, rockos zenei alapú zenét, de elérzékenyülésben is elég jók vagyunk. A zenébe öltöztetett versek nálunk az etalon, mély mondanivalója vagy éppen könnyed játékossága miatt. Természetesen élőzenei fellépéseken nem csak saját dalokat, verses zenéket játszunk, hanem ismert előadók dalait, több műfajból válogatva, mint például Bruce Dickinson, R.H.C.P., Ramones, P. Mobil, Ismerős Arcok, Vad Fruttik.

– Milyen dalok kerültek fel a most megjelent verses lemezre?

– Most megjelent lemezünk 18 megzenésített verset tartalmaz. Érdekessége, hogy a nagy magyar klasszikusok – Petőfi, Ady, Radnóti, József Attila, Reményik versei mellett ma is alkotó szerzők tollából megszületett művek is vannak, mint például Sarkady Emília, Péter Erika, Herczeg Tamás. A CD anyagi támogatója az EMMI, illetve Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Paláncz György tanácsnok és a Békéscsabai Humán Szolgáltató.

– Melyik az a két dal, amihez videoklipet forgattak?

– Az egyik Papp Ádám Úton vagyok verse, a másik Petőfi Szeptember végén klasszikusa. Petőfi őszi hangulatú csodáját nincs olyan ember, aki nem ismerné, Papp Ádinak az Úton vagyok versét pedig nem lesz olyan, aki ne ismerné, ne hallaná a jövőben. Hisszük, hogy így lesz!

– Mit tart a zenekar eddigi legnagyobb sikerének?

– Sokat gondolkoztam azon, hogy mi is a siker. Szerintem az, ha örülsz, ha boldog vagy, ha szeretsz! Ha örömet adsz, ha boldoggá tudsz tenni másokat, ha szeretnek! Minden más másodlagos. Persze az elért eredmények is nagyon fontosak. Azt mondanám így zenekarban gondolkozván, hogy a Hetvenszer Hétszer Bocsánat – Identitás lemezének elkészültét sikerként éljük meg, hogy Erdély legnagyobb magyar rádiójában lejátszási listára került néhány dalunk, hogy hamarosan kész lesz a két klipünk.

Nem mellesleg a lemezen kiváló művészek, játékukkal emelik a lemez eszmei értékét. (Lázár Anita – hegedű, Komlóssy Kata – ének (színész), Szász Borisz – ének (színész), Vozár M. Krisztián, Bagdi Zoltán – ének, Berki Csaba – basszusgitár, Tóth Gábor – szólógitár, Dr. Bencsik Attila Mihály – szólógitár).

Sikerként éljük meg azt is, hogy október 12- én lemezbemutató koncertünk lesz néhány neves vendégfellépővel a Csabagyöngyében. Van egy új állandó tagunk, aki tíz évesen fantasztikusan dobol! Vendégként már fellépett velünk, de igazából ez a koncert lesz Szkaliczki Nóri debütálása, ő elektromos dobon játszik. A zenekar többi tagja: Ale Virág – ének, Szkaliczki Viki – basszusgitár, Szőke Tamás – akusztikus dob, Török Antal- szólógitár, Kabai Gábor – ének, akusztikus gitár.