Ügyelnek, hogy betartsák a házi karantén szabályait az érintettek

Félő, hogy a bűnözők ilyen rendkívüli helyzetben is aktívak maradnak, azaz a rendőrjárőrök, körzeti megbízottak, nyomozók munkája cseppet sem csökken. Sőt, az egyenruhásokra most plusz teher is hárul: nekik kell ellenőrizniük a hatósági házi karanténba került személyeket.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém –Milyen védőeszközöket kaptak a megye rendőrei, felkészítették-e őket, mit, mikor és hogyan kell használniuk? – kérdeztük Szombati Andreát, a megyei főkapitányság szóvivőjét. Elmondta, a rendőrök az összes körülményre és a fertőzésveszélyre tekintettel hajtják végre intézkedéseiket, döntenek a védőfelszerelések alkalmazásának köréről. Az Országos Rendőr-főkapitányság biztosítja valamennyi szolgálatban lévő rendőr védőfelszerelését. Víz nélkül tisztító és fertőtlenítő, baktericid és virucid hatású kézfertőtlenítő gélt, illetve kendőt, egyszer használatos nitril kesztyűt, gumis, egyszerhasználatos sebészi szájmaszkot. Szombati Andrea elmondta, alkoholos kézi, illetve felületfertőtlenítő eszközöket az irodákban és a szolgálati autókban is elhelyeztek. A rendőrök FFP-2-es maszkkal, védőkesztyűvel, védőszemüveggel rendelkeznek, egyes rendőrök teljes védőruházattal is ellátottak. Az érintett rendőri állományt szolgálatba lépésük előtt a higiénés rendszabályokkal kapcsolatban oktatják, a szükséges mértékben felkészítik. Részletes intézkedési protokollt dolgoztak ki, amely alapján a rendőrök dönteni tudnak, hogy milyen intézkedéshez milyen védőfelszerelést kell viselniük. A rendőrség a bűnüldözéssel kapcsolatos feladatait is a szükséges létszámmal, maradéktalanul el tudja látni. Dr. Szombati Andrea kitért arra, az ellenőrzéseket szúrópróbaszerűen, visszatérő jelleggel végzik. A rendőrök személyesen győződnek meg a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásáról. Elsősorban hely- és személyismerettel rendelkező rendőrök, körzeti megbízottak, illetve közterületi szolgálatot ellátó közrendvédelmi állomány végzi az ellenőrzéseket. Az ellenőrzéseket – azok módját, időtartamát, rendszerességét tekintve – a rendőrök úgy hajtják végre, hogy tiszteletben tartják a magán- és a családi élet, az otthon nyugalmát. A bírósági ítélkezési szünet a rendőrség munkáját nem befolyásolja, távmeghallgatásra alkalmas helyiségek is rendelkezésre állnak.