Ügyelnek a vendégek biztonságára a Békés megyei szépségszalonokban

Az egyik békéscsabai manikűr-pedikűr szalon ajtaján plakát figyelmezteti a betérőket arra, hogy az üzlethelyiségben kötelező a maszk viselése. De mint mondták, hiába rakták ki, a legtöbben figyelmen kívül hagyják a kérést. Szerintük egyre többen úgy vélik, hogy nem kötelezhetik őket a maszkviselésre. – Pedig most különösen fontos, hogy megvédjük egymást. És ha ez azt jelenti, hogy maszkot kell húznunk, akkor ezt valamennyiünknek meg kell tennie. Az az érdekünk, hogy elkerüljük a betegséget– emelte ki az üzletvezető.

Ennek ellenére azt tapasztalja, hogy az első hullámhoz képest sokkal nehezebb betartatni a szabályokat az emberekkel, a vendégek egy része többszöri felszólítás után sem hajlandó arcára tenni a védőeszközt. – Pedig most már itt van a vírus, hiszen napi szinten kapok olyan hívásokat a vendégeimtől, hogy betegek karanténban vannak – osztotta meg velünk a manikűrös.

Priskinné Fekete Adrienn, kozmetikus elmondta, esetükben vannak olyan munkafázisok, amelyek elvégzése maszkkal kivitelezhetetlen.

– Egy szemöldökszedést, vagy – festést még ugyan meg tudunk csinálni maszkban, bár ott is útban van a megkötője, ami a fülre feljön. A többi feladatot viszont nem lehet elvégezni, ha az arc takarva van – részletezte a kozmetikus. Hozzátette, a maszk mellett szerinte éppen olyan fontos a rendszeres kézmosás, fertőtlenítés. – Megfogjuk a pénzt, a kilincset, a bevásárlókosarat, rengeteg olyan helyzet van, ahol, ha megfeledkezünk a kézmosásról, könnyen megfertőződhetünk – emelte ki Priskinné Fekete Adrienn.

Zsadon Endre, a békéscsabai Árpád fürdő igazgatója lapunknak elmondta, a fürdőben igénybe vehető gyógyszolgáltatások esetében kötelező a maszk viselése, így például gyógymasszázst csak maszkban tudnak igénybe venni a vendégek. – Betartva a kormány utasításait, kitettünk egy tájékoztatót, hogy a fürdőben ugyan nem kötelező, de a gyógyászati részlegen viselni kell a maszkot. amit nem csak az alkalmazottaktól, hanem a vendégektől is elvárunk – ismertette az igazgató. Egyúttal elárulta, mivel nemrég jött ki az erre vonatkozó kormányrendelet, így sokan nem tudják a rájuk vonatkozó szabályokat, de úgy hiszi, ezt is hamar megszokják majd a hozzájuk érkezők.

Gyakrabban fertőtlenítik az eszközöket

Az orosházi mesterfodrász, Cseh István is bevezetett olyan óvintézkedéseket az üzletükben, melyek a megelőzést szolgálják: – A hozzánk érkező vendég az ajtóban kézfertőtlenítés után lép be. Mi az eszközöket, a székeket is gyakran fertőtlenítjük. A szolgáltatásban nem kötelező a maszk viselése, erről a hatóságot külön megkérdeztem, jelenleg ez az álláspont. Nem is tudnánk hajat festeni, vágni, ha a vendég maszkot hordva ülne a székünkben – tette hozzá a mesterfodrász. A hajszobrászok a vendég mögött dolgoznak, ráadásul ebben az orosházi szalonban csak törzsvendégeket fogadnak, utcáról, idegeneket nem.

– Nálunk nagy a légtér, ám így is maximum két fodrász dolgozik egyszerre. A tanulókat ugyancsak beosztottuk, van külön kialakított hely a számukra. Igyekszünk mindent megtenni ebben a rendkívüli helyzetben is.