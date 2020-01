Ugyanaz a kulcs jó mindegyik békéscsabai tárolóhoz

Guberálók randalíroznak és okoznak felfordulást Békéscsaba tömbházas részein, a kukák elhelyezésére szolgáló zöld konténerekben és azok környékén – komoly vitát gerjesztett ez a téma a minap az egyik közösségi portálon, és hírportálunkhoz is jött olvasói jelzés. A megoldás az lehetne, ha minden egyes tárolót egyedi zárral szerelnének fel – ekkor azonban a lakóknak kell kinyitniuk, majd bezárniuk az ajtót, ha jönnek a szemétszállító cég munkatársai.

Hírportálunk is többször foglalkozott a témával, miszerint alapesetben egyetlen kulccsal kinyitható Békéscsabán szinte az összes zöld konténer, mivel annak idején egyforma zárbetétet szereltek fel. Ez a megoldás akkor azért tűnt megfelelőnek, mert így a szemétszállító cég munkatársainak csak egyetlen kulcsot kell maguknál tartaniuk, és az ürítések alkalmával kinyitják, majd bezárják a kukák elhelyezésére szolgáló tárolókat.

Csakhogy a kulcsot megszerezték a guberálók, a hajléktalanok is, akik így Békéscsaba szinte összes zöld konténerébe bejuthattak, bejuthatnak. Előfordult, hogy nemcsak nagy felfordulást hagytak maguk után, és szétdobálták a szemetet a tárolókon belül a kukázók, hanem be is költöztek, ott aludtak, de volt, hogy nyilvános illemhelyként tekintettek a létesítményekre.

A közös képviseletet ellátó CSÜSZ Kft.-nél, valamint a Békéscsabai Lakásszövetkezetnél is megosztották, miszerint az egykulcsos megoldás jelenti a fő problémát. Elmondták: a tulajdonosok, a lakók részéről rengeteg panasz érkezik a zöld konténerekkel kapcsolatban, a lakógyűléseken visszatérő témával szolgálnak az időnként áldatlan állapotok. A polgármesteri hivatalba is érkezett egy-két bejelentés az előző hónapban, a szemétszállító cégnek viszont nem jelezték a gondot.

Fontos tudni, hogy a kukák elhelyezésére szolgáló tárolók takarítása, rendben tartása a társasházak, vagyis a tulajdonosi közösségek feladata, ami jelentős pénzbe kerülhet, főleg, ha rendszeresek a problémák. A felépítmények, a zöld konténerek a társasházak tulajdonában is vannak, annak ellenére, hogy közterületen helyezkednek el, közterület-használati engedéllyel tették ki azokat.

A CSÜSZ Kft.-nél és a Békéscsabai Lakásszövetkezetnél is elmondták: a problémára megoldást az jelentett több társasháznál, hogy az egységzárat egyedire cserélték, ezzel jelentősen csökkentve azok számát, akik bejuthatnak a tárolókba. Ez viszont azt a kötelezettséget rótta a társasházakra, hogy a szemétszállítás alkalmával vagy valamelyik lakónak vagy egy megbízott embernek kell kinyitnia és bezárnia a zöld konténert, sőt, van, hogy a kukát is neki kell ki-, aztán behúznia.

A szemétszállító cégnél, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél elmondták: van olyan társasház, ahol zárat cseréltek, és adtak egy kulcsot a szolgáltató munkatársainak. Ugyanakkor azt nem lehet kivitelezni, hogy ezt minden egyes tároló esetében megvalósítsák, és ennek következtében a munkatársak ténylegesen egy hatalmas kulcscsomóval végezzék a munkát. Tehát az jelenthet megoldást, hogy a lakók közül valaki gondoskodik a tároló nyitásáról és zárásáról.

Matricát tesznek a kukákra Nem ürítették ki a kukát, és hagytak egy cetlit a szolgáltató munkatársai – ez is felmerült témaként minap a közösségi portálon. A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél elmondták: a kihelyezett hulladékot nem szállítják el, ha az edény salakot vagy veszélyes hulladékot tartalmaz; ha az edény sérülése nem teszi lehetővé annak ürítését; illetve ha nem a közszolgáltató által biztosított gyűjtőzsákban helyeztek ki több szemetet. Ha ilyen esettel találkoznak, akkor öntapadós címkéket helyeznek ki az edényzetekre. Más esetben is matricáznak, például, ha az ügyfél nem szerepel a közszolgáltató nyilvántartásában; ha nem a nyilvántartás szerinti méretű kukát húztak ki a ház elé – vagy többet húztak ki –; valamint, ha például a sárga kukát nem szelektív, hanem kommunális hulladékkal tömték tele. Elmondták: télen, a rendkívüli hidegben előfordulhat, hogy a hulladék befagy a kukába, és nem tudják kiüríteni, erre egyelőre még nem találtak megoldást, és erről nem is hagynak értesítést.

