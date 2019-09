Turisztikai program indulhat hamarosan a Körösök-völgyében

Hamarosan a kormány elé kerülhet a Bejárható Körösök-völgye Program – nyilatkozta hírportálunknak közelmúltbeli megyei látogatása során Révész Máriusz. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: különböző fejlesztésekkel, kerékpáros és vízitúra megállóhelyek létesítésével teszik még vonzóbbá a gyönyörű természeti környezetet.

Révész Máriusz kérdésünkre elmondta, felállt az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ. A Körösök-völgyével kapcsolatos előterjesztés már kilencven százalékos, és a tervek szerint különböző fejlesztésekkel, kerékpáros és vízitúra megállóhelyek létesítésével teszik még vonzóbbá a folyók gyönyörű természeti környezetét, egyedi tájait a program során. Az előterjesztés hamarosan a kabinet elő kerülhet.

– Olyan turisztikai attrakció születhet, amely nem csak hazánkból, hanem külföldről is sokakat vonzhat – tette hozzá.

Megkerestük Kálmán Tibort, Békés alpolgármesterét, a Magyar-Kajak Kenu Szövetség elnökségi tagját, aki a napokban tárgyalt, egyeztetett a kérdésben országos szakemberekkel.

– A tervezet valóban akár már egy hónap múlva a kormány elé kerülhet és számos fejlesztést hozhat a térség és Békés város számára – erősítette meg az információkat Kálmán Tibor. A részletekkel kapcsolatban elmondta, a beruházások több, egymásra épülő lépcsőben valósulhatnak majd meg.

Elsőként újabb aktív turizmust erősítő eszközöket szerezhetünk be, illetve a kikötők eszközállományát is bővíthetjük – sorolta. – Ezzel alkalmassá tehetjük a vízi megállóhelyeket például a kerékpárok szervizelésére, ami nagyon fontos elvárás a hozzánk látogatók részéről. Ugyancsak az első lépésben szállásfejlesztésre is lehetőség nyílik majd. Azt hiszem, mindenki érzi, mennyire fontos lenne, hogy az aktív turizmushoz kapcsolódóan két,- illetve háromcsillagos szállások álljanak rendelkezésre. Támogatást kapunk ahhoz is, hogy a Körösök-völgye márkát, brandet bevezessük.

Hozzátette, a cél az, hogy az elnevezést és a mögötte álló tartalmat az emberek ugyanúgy ismerjék majd, mint például a Tokaji borvidék kifejezést.

– Ehhez sok munkára van szükség, de hiszünk benne, hogy a kormányzati segítséggel a Körösök vidéke méltó helyére kerülhet – húzta alá. – Természetesen a helyi termékeket is népszerűsíteni fogjuk.

Kálmán Tibor elmondta, a második lépés még nagyobb volumenű fejlesztéseket hozhat a térség számára. Zsilipek, illetve duzzasztó is létesülhetne, amelyek segítségével folyamatosan biztosíthatnánk a feltételeket a vízi turizmushoz. Az alapok megteremtése pedig lehetőséget adna a lakóhajózás bevezetéséhez is. A fejlesztések természetesen a helyi lakosokat is szolgálnák.

Leszögezte, a beruházások során szem előtt tartják a horgászok érdekeit. Az elmúlt időszakban a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége rengeteg fejlesztést valósított meg, sokat lendített a Körösök ügyén. Úgy véli, ezeket az eredményeket erősíteni fogja a beruházás-sorozat, és a remények szerint a horgászturizmust is.