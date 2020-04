Türelmes és megértő a többség a gyógyszertárakban

Gyógyszertárak előtt tolakodó, türelmetlen és felháborodott emberekről számolnak be szerte az országban a közösségi oldalakon. A legtöbb bejegyzés budapesti példákat említ. Utánajártunk, hogy a megyeszékhelyen és a fürdővárosban milyenek a tapasztalatok.

– Én azt vettem észre, hogy mindenki türelmes és megértő – mondja egy békéscsabai gyógyszerkiadó szakasszisztens. – Eleinte voltak apróbb fennakadások, de akikkel én a munkám során találkoztam, azok türelmesek és kivárják a sorukat, pedig volt, hogy 50 percet is álltak a patika előtt.

Nincsenek rossz tapasztalataink a kijárási korlátozással kapcsolatban – ezt már az egyik gyulai gyógyszertár vezetője nyilatkozta hírportálunknak. – Az esetek 95 százalékában betartják a betegek az előírásokat, nem volt különösebb konfliktusunk.

Vitaminokat és tünetek enyhítésére alkalmas gyógyszereket vásárolnak

C és D vitamin mellett olyan gyógyszereket is vásárolnak az emberek, amik – meglátásuk szerint – enyhíthetik a koronavírus tüneteit, illetve erősítik az immunrendszert. Az Algopyrin jóformán teljesen elfogyott egy időre, de már ennek a beszerzése is már megoldható. Természetesen továbbra is van kereslet a szájmaszkra és a kézfertőtlenítőre, ezekből nagy volt a hiány az első hétben, de egyre több patikában töltik fel a készleteket és normalizálódik az áruszállítás.

Ezen kívül olyan termékeket is kiváltanak három hónapra előre, amikre korábban nem volt jellemző a nagy mennyiségű, egyszeri megvásárlása, ilyen például a kisbabák tápszere.