Tunyogi Péterre emlékeztek Békéscsabán

Tunyogi Péterre, a békéscsabai születésű kiváló rokczenészre, a P. Mobil együttes egykori énekesére, a Tunyogi Rock Band alapítójára emlékeztek szombaton délelőtt a tiszteletére állított emléktáblánál, a Jókai színházban.

A programot Csonka Dóra, a békéscsabai színitanház korábbi növendéke, a Jókai színház művészének műsora vezette fel, aki a legendás zöld, a bíbor és a fekete című dalt adta elő.

Seregi Zoltán, a Jókai színház igazgatója elmondta, személyesen is nagyon szereti Tunyogi Péter, illetve a P. Mobil dalait, az énekes pedig szülei lévén is ezer szállal kötődött a színházhoz. Emlékeztetett arra, hogy a népszerű énekes az akkori békéscsabai városi színház elismert színész házaspárjának gyermekeként született 1947 március 13-án a településen. Az emléktáblát halálának tizedig évfordulójára állíttatta Erdős Norbert.

Erdős Norbert kiemelte, a „Tepsi” vezette P. Mobil Viharsarki csoport ötletére szervezték a szombati megemlékezést.

– Bármilyen kezdeményezés akkor éri el a célját, ha mögé a civilek, ebben az esetben a rajongók is felsorakoznak. Ez is alátámasztja, hogy az emléktábla nemes, fontost ügyet szolgál – hangsúlyozta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy este nyolc órakor Hegedűs István vetítéssel egybekötött előadást tart a rocklegenda életéről a Narancs Rock Caféban, majd este 9 órától a Tunyó Emlékzenekar ad ugyanitt koncertet. Kiemelte: márciusban Tunyogi Péter születésére is fókuszálni fognak majd megemlékezéssel. Erdős Norbert elmondta, a szombati és a hasonló programok segítenek abban, hogy Tunyogi Péter művészete még inkább békéscsabai értékké váljon, hogy arra egyre inkább büszke lehessen a város.

Tepsi kérdésünkre elárulta, a P. Mobil általában minden októberben koncertet adott Békéscsabán, a szombati esemény is egyebek mellett ennek állított emléket. A P. Mobil Viharsarki Csoportnak a Facebookon több mint négyszáz tagja van, és legalább hatvanan-százan aktívan be is kapcsolódnak a közös programokba. A rendezvényre Gödöllőről, Budapestről, Hódmezővásárhelyről, Miskolcról, Szentesről is érkeztek Békéscsabára. A délelőtti programot stílszerűen egy P. Mobil dal, a Menj tovább adaptációja zárta, amit szintén Csonka Dóra adott elő.