Tudatos ruhatárral óvhatjuk a bolygónkat is

Sajgó Anikó gyerekkora óta rajzol, mindig fontos volt számára a kreativitás, a stílusos megjelenés. Évekig élt Budapesten, ahol a marketing területén dolgozott, de művészi vénája, környezettudatos érdeklődése visszavezette a ruhákhoz, a ruhatárához. Két kisgyermek mellett most szín- és stílustanácsadóként ad receptet a hozzá forduló nőknek, férfiaknak.

– Gimnázium után a Rothschild Klári Divattervező Magániskolában végeztem Budapesten, ahol nagynevű festőművészektől és haute couture (exkluzív, egyedi gyártású divatcikkek) tervezőitől tanulhattam – kezdte sorolni Sajgó Anikó élete fontos állomásait. A Békéscsabán élő, mezőberényi származású kétgyermekes édesanya hozzátette, később humánszervezői és andragógusi diplomákat is szerzett, több tanfolyamot elvégzett. Évekig dolgozott online marketingesként egy nagy cégnél, de kislányai, Milla és Polli születése után más irányt vett az élete. Úgy érezte, valami igazán hasz­nosat szeretne adni az embereknek, elsősorban a helyi nőknek.

– Két költözés során szembesültem azzal, mennyire sok, felesleges holmink van. Elhatároztam, rendszerezem ezeket, és inkább építek magamnak egy tudatos ruhatárat – árulta el Sajgó Anikó. Hozzáfűzte, ez hosszabb folyamat, amely a színeink megismerésénél kezdődik és a stílus kialakításával folytatódik. Tavaly elvégzett egy szín- és stílustanácsadói képzést, hogy megismerhesse az emberekre szabott színelméletek titkát. A munkáját egyfajta iránytűnek tekinti, azt mondja, „receptet” ad a hozzá fordulók kezébe.

– Aki eljön a tanácsadásra, általában már tudatosabb, s erre a síkra helyezi egész életét – folytatta. Elárulta, ő már 15 éve vezet környezettudatos háztartást. Odafigyel, mit eszik, mit vesz, mivel takarít. Nem divathajszolásra buzdít, nem átváltoztató show-t rendez, hanem ösztönöz, ismerjük meg külsőnket és tiszteljük meg magunkat azzal, hogy a megjelenésünket harmóniába hozzuk belső szépségünkkel. Legyen önbizalmunk, annyi, amennyit otthonról általában nem hozunk.

– Manapság rengetegen impulzusvásárlók. Ha unatkoznak, vagy rossz a kedvük, úgy próbálják feldobni a hangulatukat, hogy elmennek a boltokba, vagy most, a járvány idején online rendelnek. Megörülnek, ha még valamilyen akcióra is bukkannak, vagy olyan darabokra, amelyek tetszetősek, de valójában szükségtelenek – emelte ki. Leszögezte, nem a ruha teszi az embert, de igenis létezik a „lookizmus”, tehát bizony kinézet alapján is ítélünk. Kérdésemre, milyen ruhatárat lehet kihozni kevesebb pénzből, elmondta, neki van olyan 150 ezres szoknyája, amit 50 forintért vett egy használt ruhákat kínáló üzletben, és meg meri kockáztatni, a legvarázslatosabb szettjei is kijöttek 300 forintból.

– Ha valaki tisztában van a saját színeivel, azzal, milyen fazonú ruha áll jól neki és tudását használja is, az eleve ad egy pluszt – szorgalmazta Sajgó Anikó, hangsúlyozva, míg van, aki megjelenésével pozicionálni szeretné magát, addig mások csak magabiztosabbak szeretnének lenni. De ami közös, hogy szükségük van a saját stílusuk megtalálására. A tanácsadó szerint a tudatos gardróbépítéssel, ruhaápolással, a kevesebb néha több elvével élve, az egymással jól kombinálható, megfelelően összeilleszthető darabok jó befektetést jelenthetnek. Hosszú távon pedig a pénztárcát is kímélhetik. Sajgó Anikó elmondta, ma már sok közismert személyiség is felhívja a figyelmet, használt ruhát hordani, vagy egy-egy alkalmi darabba többször belebújni nem ciki, sőt menőbb, mert óvhatjuk a környezetet is.