Trend vagy hasznos viselet: szükséges-e a kutyaruha télen?

A hideg és nedves időjárás beköszöntével egyre több kiskabátba öltöztetett kutyával találkozhatunk az utcákon. De vajon szükség van az ebeknek efféle védelemre, vagy inkább csak divathóbort, hogy sokan ruhákba, kabátokba, pulóverekbe, sőt csizmákba bújtatják házi kedvenceinket? Ennek jártunk most utána.

Kovács Erika 15 éve vezetője az egyik békéscsabai kutyaiskolának. A kutyakiképzés-oktatás mellett kezdett el több mint öt éve tenyésztéssel is foglalkozni. Véleménye szerint, ha kivisszük sétálni a kutyust és az nem remeg, nem áll meg egy helyben, akkor nem fázik. Ellenkező esetben a négylábú számára kellemetlen a hideg, ilyenkor érdemes lehet kutyaruhát adni rá.

– A lakásban tartott kutyusoknál a szőrzet nem tud megerősödni, nem tud rákészülni a hideg időjárásra. Ha bent vannak a lakásban, azt a hőmérsékletet szokják meg, és mikor kivisszük őket a szabadba, – mivel nincs megfelelő aljszőrzetük – fázni fognak. És teljesen mindegy, melyik fajtáról beszélünk, amelyik bent van, az azt a környezetet, hőmérsékletet szokja meg. Ha egy ilyen kutyával kimegyünk a hidegbe, akkor az bizony fázik, mert nem nőtt meg a szőre, nem tudott felkészülni a hideg időjárásra – árulta el.

Hozzátette, a kutyaruhák közül azt érdemes választani, amelyik védi a hasát is a kutyusnak, ugyanis az állat itt hűlhet le leginkább.

– Azért gömbölyödik össze a kinti kutya, hogy ezzel is melegítse magát, védje a hasát, hiszen jellemzően ott van egy olyan terület, ami szőrmentes. Nyáron, ha hűti magát, akkor ezzel ellentétes dolgot látunk: ás egy gödröt és belehasal, hogy el tudja viselni a hőséget.

Tehát fontos, hogy a ruha védje a hasát, és ne szívja magába a vizet. Többek közt ezért nem jó a rongy a kutyaházba, mert ha például vizes lábbal bemegy a kutyus, akkor az átnedvesedik, ilyenkor szokta az állat kirángatni a rongyot a házából. Ezért is kell szalmát betenni a kutyusnak, mert az felszívja a nedvességet, és szárazon tartja az állatot – részletezte Kovács Erika.

Elmondása szerint a kutyaruha zavarhatja a négylábúakat, ezért hozzá kell őket szoktatni.

– Érdemes otthon, az udvaron feladni rájuk az öltözetet, hogy a saját környezetében szokja azt meg. Labdázzunk, játszunk velük a kutyaruhában, aztán vegyük le róluk, majd később ismét fel lehet adni rájuk. Fontos, hogy összekössük pozitív dolgokkal a ruhát – javasolta a szakember.

Csonka Barbara állatorvos is úgy véli, praktikus lehet a kutyaruha.

– Nemcsak a kis testű, de még egy nagyobb kutyára is érdemes ruhát adni, ha hideg van, főleg ha rövid szőrzetű az eb. Nyilván nem a kezeslábasok a legmegfelelőbbek, hanem ami kényelmes az állatnak is, és nem zavarja a mozgásban, futásban. A kis testű kutyák, akik jellemzően lakásba vannak, őket érdemes egy kisebb sétára is beöltöztetni, de egy nagy testű négylábúra is adhatunk egy plusz réteget, ha huzamosabb ideig vagyunk kint vele. Vannak egyszerű kis mellények is, ezeket is sokan használják – árulta el dr. Csonka Barbara állatorvos.

Ugyanakkor hangsúlyozta, mindez persze szoktatás kérdése is, hiszen egy kinti kutya jobban bírja a hideget, mint egy lakásban tartott.

De például a fajtától is függ: egy malamut vagy egy rövidebb szőrű dobermann, esetleg vizsla másképp tűri a hideget. – A lényeg, hogy vízhatlan legyen a ruha, de persze van fényvisszaverőstől kezdve mindenféle kapucnis, szőrmés is. Viszont a legfontosabb, hogy vízhatlan, praktikus legyen és a kutyát se zavarja – tette hozzá. Dr. Csonka Barbara a kutyusok megfázásáról elmondta, inkább a torokgyulladás a jellemző, ez pedig leginkább akkor következik be, ha az állat hideg vizet iszik vagy fagyos ételt eszik, ekkor meghűléshez hasonló tüneteket produkálhatnak, köhöghetnek is. Ezért érdemes ügyelni arra, hogy mozgás után a kutyusok ne hideg vizet kapjanak.