Traktorok gurultak Békéscsaba főterén

Két traktor gurult be a Szent István térre, illetve egy tablókiállítás is nyílt pénteken egy háromnapos, a vidékfejlesztésre összpontosító program keretében. A gyerekeknek és a családoknak rengeteg érdekességgel készülnek a szervezők szombatra és vasárnap délelőttre.

Pénteken délelőtt egy konferenciát is tartottak Hagyomány és innováció a vidékfejlesztésben címmel, amin előadást tartott dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, volt földművelésügyi miniszter is.

Elmondta: miközben 1990 és 2010 között a világ mezőgazdasági termelése 60 százalékkal bővült, a hazai csökkent. 2010-ben jelentős változás következett be, azóta másfélszeresére nőtt a magyar mezőgazdasági termelés, 70 ezer munkahely létesült, az agráriumban egyre több a gép.

– Meg kell találni a minőségi és mennyiségi növekedéshez vezető utat – folytatta. A politikus szerint versenyképes, prémium termékeket szükséges előállítani, hiszek azokért hajlandók is többet fizetni. Fontosak az ötletek is, példaként említette, hogy levendulából lehet akár bort, szörpöt, szappant, olajakat is készíteni.

– Erős gazdatársadalomra van szükség, a vidékfejlesztésnek akkor van értelme. Olyan intézkedések és támogatások kellenek, amik biztos és tisztességes megélhetést biztosítanak az agrárium szereplőinek. A hagyományokat, értékeket megtartva kell fejleszteni – zárta dr. Fazekas Sándor.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő szerint fontos növelni vidék népességmegtartó erejét: ehhez hagyományokra, gyökerekre van szükség, valamint ötletekre, amiket meg kell valósítani.

– Békés megye a magyar mezőgazdaság zászlóshajója – mondta dr. Kulcsár László, az agrárkamara megyei elnöke. Békés megyében 600 ezer hektár szántóföld található, több százezerre tehető a sertés-, a szarvasmarha- és a juhállomány, 2,5 milliósra a baromfiállomány. Úgy véli, a hagyomány és az innováció nem képzelhető el egymás nélkül.

A konferencián előadást tartott többek között dr. Rákóczi Attila, a kormányhivatal főigazgatója a vidékfejlesztési program eredményeiről, valamint Erdős Norbert európai parlamenti képviselő a magyar érdekek brüsszeli képviseletéről.