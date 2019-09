Továbbra is keresik az eladó földeket a megyében

A szélsőséges időjárás mellett is közepes eredményt értek el megyénk gazdái az idei, nyári betakarítás során. Az őszi búzánál nagyobb hozamra számítottak, de meg kellett elégedniük Békésben a 4,4 tonna/hektár átlagterméssel. Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés megyei elnöke a hétfő délutáni, békéscsabai elnökségi ülésen elmondta, az alacsonyabb hozamok ellenére a gazdák most is megmutatták, hogy segítenek a rászorulókon. A Magyarok Kenyere Programra minden eddiginél több gabonát, 35 tonnát ajánlottak fel, ami országosan is kiemelkedő.

Az elnök kitért arra, számos megyei céghez – melyek kamarai tagok – látogattak el, örömmel fogadták a megyei igazgatóság új kezdeményezéseit. Az exportpiaci bővítések támogatása, a pályázati segítségnyújtás és a termékfejlesztésekhez is hozzájáruló ,,Tanuljunk együtt!" programok jelentik a legnagyobb vonzerőt. Dr. Kulcsár László beszélt arról, a NAK megyei elnöksége helyi földbizottsági jogkörében eljárva ebben az évben augusztus 31-éig 1861 földszerződést bírált el, tehát továbbra is élénk az érdeklődés a termőföld iránt. A földtörvény idei módosítása után a kamara elnökségének állásfoglalása ellen nincs közvetlen jogorvoslat. A kormányhivatal földhivatali osztályának az állásfoglalás figyelembe vételével meghozott, eljárást lezáró döntése támadható a bíróságon. Dr. Rákóczi Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta, Takács Árpád kormánymegbízotthoz hasonlóan ő is azt vallja, a megye lehetőségei leginkább az agráriumban, a vidékfejlesztésben vannak. Ezeket szolgálja az agrárkamarával való együttműködésük, és a Szent István Egyetemmel hármas szervezésben ismét nemzetközi tudományos konferenciát tartanak idén novemberben Szarvason. Magyarné dr. Knap Diána, a kormányhivatal főosztályvezetője kiemelte, szeptember 15-ei beérkezéssel kell az érintetteknek megfizetniük az agrárkár-enyhítési hozzájárulást. Dr. Sóvári Tibor, a kormányhivatal osztályvezetője kitért arra, idén eddig 116 nap alatt 205 ezer hektáron végeztek parlagfű-ellenőrzést. Százötven fertőzött foltot találtak, melyek 161 hektárt érintettek. Az Agrárvilág Szépei virágot kaptak A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökségi ülése előtt elismeréssel szóltak az Agrárvilág Szépei versenyen kiválóan szereplő hölgyek teljesítményéről a mezőgazdaságban dolgozó férfiak. Dr. Kulcsár László megyei kamarai elnök pedig virágcsokrot adott át a győztes, dombiratosi Szebegyinszki Georginának és a közönségdíjas békéscsabai Györgyi Emesének. Az agráriumban dolgozó hölgyek a szépségük mellett a mezőgazdaságban nyújtott eredményeikkel, példamutatásukkal és jövőképükkel is kivívták a siófoki, országos döntőben a zsűri elismerését.