Továbbra is biztosítják a gyermekek étkeztetését

A szülők a járvány ideje alatt is igényelhetik gyermekeik ellátását – tájékoztatott a Szabadkígyósi Általános Iskola intézményvezetője.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

– A koronavírus-helyzet kapcsán a bölcsődében és a köznevelési intézményekben – a bölcsőde-, óvoda- és iskolalátogatási tilalom fennállása idején is – biztosítjuk a gyermekétkeztetést azoknak, akik ezt külön kérik – részletezte Pelyhéné Lipták Gabriella, a Szabadkígyósi Általános Iskola intézményvezetője.

Hozzátette, az ebédet egyszer használatos, eldobható csomagolásban vehetik át a szülők. A térítési díj változatlan, a kedvezmények továbbra is fennállnak.

– A szülők a gyerekek körülbelül tíz százalékának igényeltek eddig meleg ételt. Az önkormányzat a hátrányos helyzetben lévőknek első pillanattól fogva házhoz szállítja az ebédet, amit most már a gyermekeknek is kihordanak. Folyamatosan érkeznek felajánlások a nehéz helyzetben élők számára. Legutóbb például egy apuka írt nekünk, hogy szívesen kifizet akár két ebédet is, ha ezzel segíthet másnak – emelte ki.