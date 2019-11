További fejlődést várnak a városvezetők

– Közgyűlési beszédében említette, hogy Békéscsaba jó startpozícióból indul. Mit értett ez alatt? – kérdeztük Szarvas Pétert.

– Egyrészt azt, hogy a város költségvetése egyensúlyban van, minden számla ki van fizetve – hangsúlyozta a polgármester. – Ez azért fontos, mert nem szűkölködés és megszorítások sora várható a jövőben. Az intézmények megfelelően finanszírozottak, nemcsak a kötelező, hanem az önként vállalt feladatokra, például a szociális területre, a kultúrára, a sportra is van forrás. Másrészt arra gondoltam a jó startpozíció alatt, hogy a fejlesztések folytatódnak, többek között a Modern Városok Program révén. Folyamatban van az ipari park kivitelezése, épül a csarnok a röplabda akadémiának, megkezdődhet a Wenckheim-kerékpárút építése, hamarosan indul a sportcsarnok felújítása. Épül az M44-es, megépül majd a Csanádapácai utat és az M44-est összekötő Fürjesi út. Jól előkészített a napelemes rendszer és a geotermikus technológia kiépítését célzó projekt. A városi piac fejlesztésének tervei szintén elkészültek. A Lencsési Óvoda két tagintézményének, a megyei könyvtár épületének korszerűsítése is hamarosan következhet.

– Ha van rajt, bizonyára van cél is. Hova szeretne eljutni öt esztendő alatt?

– Olyan döntéseket kell hozni, melyek révén Békéscsaba népességmegtartó ereje erősödhet. Ehhez versenyképes jövedelmet biztosító munkahelyekre, megyeszékhelyekre jellemző vonzó sport- és kulturális életre, szociális és egészségügyi hálóra van szükség. Látni kell, hogy vannak, akik átlag alatti színvonalon élnek, gondolni kell a rászorulókra és az idősekre, nekik segíteni kell, és ebben az önkormányzatnak főszerepet kell vállalnia. Bővíteni kell az idősek éjjel-nappali ellátásának kapacitásán. Szeretném, ha a campus nem csak 300 gyermekkel működne, ebben számítunk a Gál Ferenc Főiskolára. A campus infrastrukturális szempontból megújul, de oktatásfejlesztésre szintén szükség van, hogy a képzéseken több nappali tagozatos diák tanulhasson. Emelni kell az urbanizáltság fokát, olyan, úgynevezett smart city (okos város – a szerk.), digitális megoldások bevezetése szükséges, ami a közlekedésben, a hulladékgyűjtésben, a parkolásban, a város által nyújtott szolgáltatások elérésében, a tájékozódásban segíti a békéscsabaiakat. Ehhez a hivatalon belül megvannak a szakemberek. A város egy komplex energetikai projektet, egy mintaprojektet is végre fog hajtani, erre 15 milliárd forint áll rendelkezésre a Modern Városok Program keretében.

– Választási kampányában többször megjelent szlogenként a gondosság…

– Javítani kell Békéscsaba rendezettségén. Elismerem, ezen a területen fejlődött az elmúlt években a város, tisztább, zöldebb, virágosabb, mint korábban, de ezt még lehet fokozni. A hó eltakarításában, a parkok ápolásában, a hulladékgyűjtésben, a fák ápolása kapcsán akad tennivaló. Látszódnia kell, hogy figyelünk a lepukkant járdákra, a kátyús utakra, a kis szegletekre is. Eddig erre nem volt akciócsoport, de szerintem szükség van rá. Nyitott szemmel kell járnia a városban, saját magától vagy a lakossági jelzések alapján kell beavatkozásokat javasolnia. Ennek az intézményesített formáját meg kell teremteni a hivatalon belül. Ezt az ígéretemet mindenképpen szeretném betartani.

– Hogy mi rendezett és mi nem, meglehetősen szubjektív.

– Valóban nehéz számszerűsíteni. De azt lehet, hogy hány hulladékgyűjtő edény van a városban. Látszik, hol vannak a hiányos szakaszok, ahol sok az eldobott szemét, oda kukát kell kihelyezni. Azt is ígérhetem, jóval több biciklitároló lesz Békéscsabán, kerékpáros városként ez fontos. Bővítünk a vasútállomásnál, a buszpályaudvarnál, a piacnál, a kórháznál, ahol nagy a forgalom. Több magyar és külföldi városban járva mondhatom, összességében Békéscsaba nem szemetes, nem elhanyagolt, amit az ide érkezők szintén megerősítenek. De látom, még alaposabb munkára van szükség.

– A fűnyíró cég és a vagyonkezelő kapcsán voltak nézeteltérései a Fidesz-KDNP képviselőivel az előző ötéves ciklusban. Várhatók továbbra is viták, főleg annak tükrében, hogy hét-hét képviselője van a Fidesz-KDNP-nek és a Hajrá Békéscsabának is a most felállt közgyűlésben?

– A szempontjaimból nem engedek. Azt kérem a fűnyírást is végző városgazdálkodási kft.-től, hogy gondos és takarékos munkát végezzen. A vagyonkezelő zrt.-nek komoly szerepe van a piac menedzselésében vagy az Árpád fürdő működtetésében, és mondhatom, kapok panaszokat olyan hiányosságok miatt, amik egyszerűen kikü-

szöbölhetők lennének. A problémák megoldásában szerintem a Fidesz-KDNP képviselői is partnerek. Ennek ellenére biztos várhatók viták, azok a demokrácia velejárói. Akkor lesz kevesebb belőlük, ha a közgyűlési többség elfogadja azokat a szempontokat, hogy többet kell törődni a város rendezettségével, és erre akár több forrást is kell szánni mások terhére.

Hanó Miklós: folytatódhatnak a fejlesztések

A választók akaratát figyelembe véve együtt kell működnie a Fidesz-KDNP és a Hajrá Békéscsaba Egyesület hét-hét képviselőjének – mondta Hanó Miklós alpolgármester (Fidesz-KDNP). Kiemelte, ez meg is valósult a mostani ciklus elején, látszott, hogy az alpolgármesterekről, a tanácsnokokról, a bizottsági helyekről egyetértésben születtek meg a döntések.

Hanó Miklós viszi a jövőben is a város fejlesztésével, a gazdasággal kapcsolatos ügyeket. Hozzátette, látható, hogy 2010-től hatalmas fejlődés indult Békéscsabán, több milliárd forintnyi beruházást valósítottak meg vagy indítottak el, részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), részben pedig a hazai forrásból megvalósuló Modern Városok Program (MVP) keretében. Ezek a fejlesztések száz évre meghatározzák a város képét, arculatát, a beruházások a közterületekre, az intézményekre egyaránt koncentrálnak.

A jövőben is rengeteg fejlesztés várható – folytatta. A piac fejlesztése a TOP révén elkezdődött, a következőkben egy 21. századi csarnok épül, valamint egy parkolóház, hogy közelebb hozzák a vásárlókat a piachoz, ne a közeli utcákban tegyék le az autókat a vevők. A CsabaPark fejlesztése szintén folytatódik, igazi pihenőparkká válik a békéscsabaiak számára – most például rekortán futópálya épül –, de a turizmust is szolgálja a beruházás. A nagy rendezvényeknek szintén otthont ad a jövőben a terület. Pár éve az MVP keretében több utcát felújítottak, valamint elkészültek a tervek több, egyelőre földes utca aszfaltozására is.

– Most lobbizunk és igyekszünk megtalálni a forrást, hogy ezt a beruházást megvalósíthassuk – mondta. Fontosnak ítéli alpolgármesterként, illetve a 9-es számú választókerület önkormányzati képviselőjeként is a járdák felújítását, több milliárd forintnyi igény mutatkozik erre. Olyan fejlesztéseket valósítanának meg saját és pályázati forrásból, amik a helyiek életkörülményeit javítják, példaként említette a Mezőmegyer felé vezető bicikliút korszerűsítését.

Elkészült az M44-es Tiszakürt és Kondoros között, épül a Kondoros és Békéscsaba közötti szakasz. A gyorsforgalmi úttal biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés, illetve bízik abban, hogy újabb befektetők érkezhetnek ennek köszönhetően Békéscsabára. Akik munkahelyeket teremtenek, illetve akik révén emelkedhet a város helyi iparűzésiadó-bevétele.

Nagy Ferenc: egyensúlyban van a költségvetés

Stabil a város költségvetése – mondta Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba), aki az elmúlt öt évben is alpolgármesterként segítette a munkát, főleg a büdzsére figyelt. Hozzátette, idén eddig minden az előirányzatokhoz igazodóan teljesült, nincsenek likviditási problémák.

Örömtelinek mondta, hogy emelkednek évek óta a bevételek, látható azonban, hogy nőnek az árak is, és várhatóan nem lesz megállás ezen a területen az építőiparban, a kivitelezésben. A fizetések szintén emelkednek, ami komoly feladatot ad majd 2020-ra az önkormányzatnak, hiszen közel 1200 munkavállaló bérének finanszírozásáról kell gondoskodni. A 2020-as költségvetés tervezésekor pontosan kell majd számítani azokat a bevételeket, amik a kiadások fedezetéül szolgálhatnak. Bíznak abban, hogy növekszik az államtól érkező támogatás, hogy teljesíthessék kötelezettségeiket.

– A mi feladatunk továbbra is az, hogy észszerű gazdálkodást folytassunk, emeljük saját bevételeinket az önkormányzatnál és az intézményeinknél – fogalmazott. Figyelnek arra is, hogy a megkezdett, tervezett fejlesztésekhez a szükséges források rendelkezésre álljanak. Emellett ügyelni kell arra is, hogy a megvalósult beruházások hosszú távon fenntarthatók, működtethetők legyenek – úgy, hogy a lakosság is elégedett legyen. Úgy véli, ez az egyik kulcskérdés a következő évekre.

Nagy Ferenc a 10-es számú választókerület önkormányzati képviselője is. Többször végigjárta a körzet összes utcáját, látta, mi az, ami jó és mi az, ami javításra szorul. A legtöbb probléma szerinte a járdákkal kapcsolatos, de vannak aszfaltozásra váró földes utcák és felújításra szoruló, kátyús utcák egyaránt. A buszközlekedés kérdéskörével is foglalkozni kell, jobb menetrendre és szebb megállókra van szükség. Partnerségre törekszik a lakókkal, olyan beruházások kellenek, amiket ők is szeretnének, illetve megoldást kell találni az őket zavaró dolgokra.

Fontosnak ítéli, hogy még közelebb hozzák Jaminát a belvároshoz. A fizikai összeköttetés a felül- és aluljáróknak, az átjárónak köszönhetően megoldott. Egységes városfejlesztést támogatna, a rendezett városkép, a szép és virágos közterületek követelményének mindenhol, így Jaminában szintén érvényesülnie kell.

Varga Tamás: értékként tekintek az intézményekre

A városháza oktatási, közművelődési és sportosztályának eddigi vezetője, Varga Tamás a jövőben alpolgármesterként segíti a humán terület munkáját, mint fogalmazott, ez nagy megtiszteltetés és komoly felelősséggel jár.

Elmondta, történelemtanár-művelődésszervező szakon végzett Szegeden. 2000-ben került az ifjúsági házba, ahol Szente Béla igazgatásával sajátította el a szakmai alapokat, fesztiválok, koncertek, táncházak szervezése, művészeti közösségek gondozása volt a feladata. 2006-ban került a polgármesteri hivatalba, ahol végigjárta a ranglétrát: volt ifjúsági referens, mellette bizottsági titkár, 2009-től közművelődési csoportvezető és osztályvezető-helyettes, majd szűk egy éve osztályvezető. Kiemelte, elődjétől, Túriné Kovács Mártától rengeteg muníciót kapott, és egy elhivatott, jól felkészült csapatot vett át.

Alpolgármesterként továbbra is a kultúra, oktatás, sport és az ifjúsági terület irányítása fog feladatai közé tartozni. Ugyanakkor több koordinációs és stratégiai feladat hárul rá. Ezentúl is képviseli a szektor érdekeit, segíti a szervezetek, intézmények munkáját, azok hatékony összehangolását. Hangsúlyozta: a szakterületek szereplői stabil, színvonalas munkát végeznek, de mindig akad, ami fejlesztésre szorul. Egy előre gondolkodó, jól tervezhető, koncepciók mentén megvalósuló irányítás segítheti a területet. Látni kell az erőforrásokat, az esetleges problémákat, azok ismeretében kell meghatározni a feladatokat is.

– Nagyra tartom azokat, akik ebben a közegben dolgoznak, tevékenykednek, már hivatalnokként is megtisztelő volt számomra velük dolgozni. Értékként tekintek minden nevelési, kulturális intézményre, művészeti, ifjúsági közösségre vagy sportklubra, és fontosnak tartom, hogy a békéscsabaiak is lássák, ezek valóban értékek – folytatta. Ezek nagyrészt önként vállalt feladatok az önkormányzat számára, de szerinte ezek erősítik a csabai identitást, és teszik élhetővé, a megyei jogú ranghoz méltóvá a várost.

Varga Tamás elmondta, rendkívül lényeges számára a kiegyensúlyozott családi háttér, amit a szintén a szektorban dolgozó felesége, valamint 13 és 11 éves fiai teremtenek meg. Hozzátette, a baráti kapcsolatait, valamint a rendszeres sportolást is fontosnak ítéli.